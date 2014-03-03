HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan'ın seçimlerle ilgili kendisine, "Yüzde 11 oy aldığınız zaman sizsiz bir siyasi denklem kurulamaz. Barış ve çözümü çok daha üst aşamaya çıkarmanın önemli bir adımıdır" dediğini belirtti.

Elit World Otel'de düzenlenen yemeğe, HDP eş genel başkanları Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel, HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Fırat Anlı, BDP İstanbul Eşbaşkanı Emrullah Bingül ve BDP PM üyeleri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

2011 seçimlerinde Emek ve Demokrasi Bloğunu oluşturduklarında iki söz verdiklerini ifade eden Önder, "Birinci sözümüz onurlu bir barıştı. İkinci sözümüz ise bloğun seçim ittifakı olmadığını göstererek stratejik bir ortaklığa dönüştürmek. Bu iki sözü yerine getirmiş olan bir vekiliniz olarak buradayım. Bu onurda size aittir" dedi.

Meclise girdiklerinde bu ülkede seçilmişliğin ve vekilliğin renginin değiştiğini aktaran Önder, diğer partilerinin milletvekillerinin kendilerine "Siz gelmeden önce bizim rahatımız yerindeydi, ama siz geldiniz rahatımız bozuldu" dediklerini söyledi. "Biz de seçilmiş olmanın bir tek anlamı var ilk gazı, ilk copu senin yemendir" diyen Önder, partide görev alanların hepsinin bu şekilde çalıştığını ifade etti.

'Öcalan yüzde 11 oy istedi'

Önder, konuşmasında Öcalan'ın seçimler ile ilgili kendisine, "Yüzde 11 aldığınız zaman sizsiz bir siyasi denklem kurulamaz. Barış ve çözümü çok daha üst aşamaya çıkarmanın önemli bir adımıdır" dediğini de anlattı. Önder, Öcalan'ın bu sözlerinin aktarmasının ardından da şunları söyledi: "Onun için 30 günlük süre kaldı. Kulağını bile kapatanlara karşı kendimizi anlatalım. Bu kadar az bir sermaye ile bu kadar çok kar dünyanın hiçbir yerinde olmayacak. Hep birlikte bu bayrağı çok yükseklere taşıyacağız."

ANF'nin haberine göre, Önder'in konuşmasının ardından söz alan Ertuğrul Kürkçü de HDP'ye sadece Türkiye 'nin batısında değil, her yerde büyük bir ilginin olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Halkın HDP'ye olan ilgisinin nedeninin barışı kazanmak için bir imkan olarak görmeleri olduğunu ifade eden Kürkçü, "Bu güne kadar kendini siyasetin dışına çekmiş yüzlerce insan meydanlarda, alanlarda HDP İçin çalışıyor. Çünkü artık herkes bir şeylerin değişileceğini inanıyor" dedi.