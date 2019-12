Uzun süren sakatlık sürecinin ardından Türkiye'ye dönen Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızı Matias Emilio Delgado, sakatlıkğının tamamen geçtiğini ve yüzde 100 hazır olduğunu söyledi.





Dizindeki sakatlık nedeniyle bir süredir İtalya'da tedavi gören Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Matias Emilio Delgado, İstanbul'a döndü.



Roma'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızı Delgado, basın mensuplarının sorusu üzerine İstanbul'u çok özlediğini söyledi.



Delgado, sakatlığı konusunda çıkan haberler ve tedavisi konusundaki sorular üzerine, ''6 hafta süren uzun bir tedavi gördüm. Tedavim biraz uzun sürdü ama şu an yüzde 100 hazırım'' dedi.



Basında sakatlığı konusunda çıkan spekülasyonların kendisini ilgilendirmediğini de ifade eden Delgado, ''Sakatlıktan kurtuldum. Sadece takımla uyum ve eksiklerimi tamamlamak için bir haftalık bir süreye ihtiyacım var. Ama ayın 20'sine kadar tamamen hazır olacağım'' yanıtı verdi.



Arjantinli futbolcu, Yusuf ve Ernst'in takıma transfer edilmesi konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine de, takıma çok kaliteli futbolcuların transfer edildiğini belirterek, onlarla Pazartesi günü tanışacağını söyledi.



Bu transferlerin forma şansını zora sokup sokmadığının sorulması üzerine de Delgado, ''Takımda forma giymek her zaman zor. Her zaman çok çalışmamız gerekiyor. Her zaman formayı hak etmeniz gerekiyor'' diye konuştu.



Bu arada, Delgado'nun kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını tesislerde sürdüreceği açıklandı.