'Yüzde 1 bile olsa risk almam'

Yüzde bir riski bile göze alamam, doktor olumlu rapor vermezse Köln'de masa başına geçeceğim



Takımının başında, kendi seyircisinin önüne çıktığı ilk maçta yaşadığı talihsiz olay nedeniyle futbol hayatı tehlikeye giren Ümit Özat, yaşadıklarını ve geleceğe ilişkin düşüncelerini anlattı. Milli oyuncu, "Köln'de çok iyi davranıyorlar. Hocalığa burada başlayabilirim." dedi.



Futbolu ne kadar sevdiğine ve hiçbir biçimde kopmasının mümkün olamadığına dikkat çeken Özat, "Eşimin, çocuklarımın, annemin, babamın ve beni sevenlerin devamlı yürekleri ağızlarında yaşamalarını isteyemem. Futbola, idmanlara ve maçlara devam etmek istemem halinde onlar bu sıkıntıyı yaşayacaklar. Sadece kendimi değil, onları da düşünmek zorundayım." diye konuştu.



Zaman gazetesinin haberine göre, Ümit Özat, şu anda 6 haftalık mutlak dinlenme döneminde. Ancak pek dinlendiği de söylenemez. Çünkü kulübü hemen ona yeni bir görev vermiş. Bunu şimdi konuşmak kolay değil; ama açıkçası Köln şimdiden onu teknik adamlığa hazırlar gibi. Nitekim, kendisiyle cuma günü buluşmak üzere sözleşmiştik; ama Leverkusen maçını izlemekle görevlendirildiği için bunu yapamadık... Ertesi gün Bielefeld'e kendi maçlarına gitmek üzere bizzat kulüp başkanı gelip onu evden alacağı için yine buluşamadık. O zaman cumartesi akşamı ortak bir dostumuzun düğününün yapılacağı Maritim Otel'de buluşmak üzere sözleştik.



Tabii buluşmamız için bir parantez daha açmamak mümkün değil. Çünkü o gün Köln'de bizi çok yakından ilgilendiren bir eylem vardı ve otele ulaşmak adeta imkansız hale gelmişti. Rafet Solak kardeşimle otelin birkaç yüz metre çevresinde 1 saat dönüp durduk. Alman polisinin sıkı önlem anlayışı yüzünden düpedüz azap çektik.



Ümit Özat yaşadığı talihsizliği büyük bir olgunlukla karşılamış durumda. İlk şoku atlattıktan sonra futbolu bırakmak zorunda kalmak dahil her türlü durumu peşinen kabullenmiş. "Futbolcu olarak yaşamadığım mutluluk kalmadı." diye anlatıyor bu durumu: "Fenerbahçe'deki şampiyonlukların yanında, Şampiyonlar Ligi maçları, Dünya Kupası 3.lüğünü kazanan takımda yer alma ve daha pek çok güzelliği yaşadım. Yıllarca futbol oynayıp bunların hiçbirini yaşamayan arkadaşlarımız var. Örneğin, Köln'de 38 yaşında bir futbolcu var. Takımın 4 kez küme düşüp çıkmasında bulunduğu için neredeyse aziz muamelesi görüyor..." Ümit bir yandan da takımı için üzülüyor. Kendisinin takımdan uzak kalışının savunmada oluşturduğu arıza çok açık biçimde görünüyor. Köln, oynadığı maçlarda iyi mücadele etmesine karşın talihsiz goller yiyerek tehlikeli bölgeye doğru iniyor. Bu yüzden Ümit'in içi içini yiyor. Taleplerinin çokluğu yorucu bir hal almış durumda.



Başbakan'ın telefonu çok duygulandırdı



Ümit Özat, yaşadığı talihsiz olay sonrasında olup bitenleri tek kelimeyle "inanılmaz" olarak nitelendiriyor. Gerek Türkiye'den gerekse Almanya'dan kendisine gösterilen sevgiyi hangi kelimelerle anlatabileceği yolunda sıkıntı çekiyor: "İnsan böyle bir şeyi ancak ölümünde görebilir diyeceğim ama o da bir şeye benzemeyecek. İyi ki böyle bir olay başıma geldi diyeceğim ama o da pek doğru olmayacak. Vallahi nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Özellikle Sayın Başbakan'ın hemen araması, Köln'e bu konuyla ilgili olarak gelen elektronik posta sayısının 5 bini bulması, tribünlerde açılan pankartlar, benim için yapılan tezahüratlar..."



Bu noktadan itibaren, sözü ona bırakıyoruz: Sayın Başbakan gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü aradığında henüz hastanede sedyedeydim. 'Başbakan arıyor' dediklerinde şaka yapıyorlar sandım. Bu kadar çabuk ve candan bir ilgi beni çok etkiledi. En kısa zamanda Türkiye'ye gelip başta Sayın Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür edeceğim. Sadece Fenerbahçeliler değil, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu; Gençlerbirliği, Bursaspor taraftarları, kısacası bütün futbolseverler aradı ve benim için dua ettiler. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Bunu görüp de etkilenmemek mümkün değil. Çok duygulandım.



Kesin kararı 6 hafta sonra vereceğim



Almanya'da da aynı durum yaşandı. Köln taraftarları büyük bir sevgi gösterdi. Tribünde pankart açıldı ve tezahürat yapıldı. Bayern Münih maçında konuk takımın teknik direktörü Klinsmann ve öteki ilgililerin gösterdiği ilgi duygulandırıcıydı. Bielefeld'de de öyle oldu. Sağ olsunlar, gittiğim her yerde insanlar büyük yakınlık gösteriyorlar.



Şu anda iki ayrı doktor tarafından gözetim altında tutuluyorum. 6 haftalık ilaç tedavisi sonrasında kontrollerim yapılacak. Dönme şansımın yüksek olduğu belirtiliyor ama tersi de olabilir, herşeye hazır olmak lazım. Yüzde 1'lik bir riskin söz konusu olması halinde devam edebilmem mümkün değil. Çevremdekiler her dakika yürekleri ağızlarında yaşayacaklar futbola devam etmem halinde. Buna hakkım yok. Zaten, 6 yaşındaki oğlum daha hastanede öyle bir tepki gösterdi ki 'Baba, bir daha kesinlikle top oynamak yok!' diye, görmeliydiniz. Eşimin, kızımın gözyaşları anlatılır gibi değil. Bunları görmezden gelemem.



'Ağabey, bu kez beni öldürürsün artık!'



Ümit Özat'la o talihsiz olayın sadece bir hafta öncesinde bir röportaj daha gerçekleştirmiştik. Köln'ün başında kaptan olarak çıktığı Wolfsburg karşılaşmasının ardından 3 saate yakın sohbetimiz olmuştu. Bu röportaj öncesinde Ümit Özat onu hatırlatmadan edemedi ve şöyle sürdürdü: "Ahmet ağabey, bir röportaj yaptık başımıza neler geldi. Bu röportajdan sonra da herhalde beni öldürürsün artık!" Ardından da şu olayı aktardı: "Mahsun Kırmızıgül'ün bir olayı var. O, Cem Karaca ile düet yapıyor; Karaca rahmetli ölüyor... Sonra adını hatırlamadığım Urfalı bir yerel sanatçı ile aynı işi yapıyor; kısa bir süre sonra o da rahmetli oluyor. Ardından bir başka ünlü Urfalı sanatçıyla aynı durum yaşanıyor... Ancak Mahsun aldırmıyor, bu işe devam ediyor ve aynı amaçla Nuri Sesigüzel'i arıyor... Sesigüzel tehlikenin farkında tabii, 'Yok kardeşim' diyor, 'Bu ara zaten pek iyi değilim, sen kendine başka birini bul' diye paçayı kurtarıyor..."



Fener'den ayrılırken kanaatkâr davrandım



Futbolda yaşamadığım mutluluk kalmadı. Ayrıca, işi tadında bırakmayı bildiğimi F.Bahçe'den ayrılırken göstermiştim. Hedefim, birkaç yıl daha oynayıp futbolu Köln'de bırakmaktı. Şimdi bırakmak zorunda kalırsam bunu da gerçekleştirmiş olurum. Kulübüm bana çok iyi davranıyor. Teknik adamlığa burada başlamam mümkün olabilir gibi görünüyor.