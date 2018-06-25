Yüzde 0.2 oy alan Perinçek: Seçmen teröre karşı tavır aldı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52.55 oy alarak "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin ilk cumhurbaşkanı olurken; CHP'nin adayı Muharrem İnce, 30.67 ile CHP'nin oy oranından fazla oy aldı. Yüzde 0.2 oy alan Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Perinçek, "Bu seçim bir cümleyle değerlendirecek olursak seçen bölücü teröre karşı tavrını ortaya koydu bu çok önemli. Bu kadar ekonomik sıkıntılar içindeyiz ama teröre karşı Türk Milleti tavır aldı" dedi.

Ulusal Kanal'a konuşan Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Buradan bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bu seçim bir cümleyle değerlendirecek olursak seçen bölücü teröre karşı tavrını ortaya koydu bu çok önemli. Bu kadar ekonomik sıkıntılar içindeyiz ama teröre karşı Türk Milleti tavır aldı. Güneydoğu'da HDP oyları düştü. Türk ekonomisinin iflas ettiği bir noktada AKP oylarının çok düşmesi gerekirdi. Ama AKP'yi yine CHP kurtardı. Teröristle el ele vererek FETÖ ile el ele vereke AKP'yi kurtardı. Türkiye halkı bugün en çok terör konusunda duyarlı. Seçmenin duyarlılığı terörün bitmesi vatanın bütünlüğü sağlanması yönündedir. Seçmen 'ben terörü istemiyorum mecliste PKK istemiyorum' dedi. Seçmen 'önce vatan' dedi. CHP oylarına bakınız 1 Kasım 2015'te yüzde 25.5 oy alıyor, şuan 22 civarında. Yüzde 3 civarında oy kaybetti. CHP oy kaybediyor. AKP devrilebilirdi ama CHP, PKK'nın elinde tutarak FETÖ'nün elinde tutarak bu seçimi de AKP'ye hediye etmiş oldu. Şimdi anlaşıldı mı neden Vatan Partisi CHP'ye tavır alıyor? Barajı geçen HDP değil CHP'dir. CHP HDP'yi sırtında taşımıştır.

PKK'yı baraj geçirmek için uğraşanların ne kadar yanlış yolda olduğu ortaya çıkmıştır. CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle TBMM seçimi arasındaki oy farkına bakarsanız CHP'nin PKK'yı desteklediğini görürsünüz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İnce'ye oy verenlerin büyük bir kısmı meclis seçiminde HDP'ye oy vermiştir. Bu da CHP'nin kendisini PKK uğruna feda ettiğinin göstergesidir. Benim hesabıma göre bunun sonucunda CHP en az 150 milletvekili kaybetmiştir. CHP kendi vekillerinden vazgeçmiş PKK'yı meclise sokmuştur. Bu da CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

CHP Ankara yürüyüşünde biz CHP'ye bonzai içiyor dediğimizde bize tepki verenler şimdi anladı mı? CHP HDP'yi sırtında meclise taşıdı. Bu seçim göstermiştir ki AKP'ye karşı teröristlerle ittifak yaparak kazanma şansı yoktur. Biz hep bunu anlatmaya çalıştık. AKP ancak teröre karşı kesin ve kararlı tavırla tavır alınırsa AKP'ye karşı başarı kazanılır. Vatan Partisi bu seçimde vatanın savunucusu oldu fedaisi oldu. Afrin'e girmesine karşı çıkan CHP kaybetti. Türk generallerinin apoletlerini sökmeye kalkan CHP dersini aldı.

AKP, Amerika ve İsrail'e tavır alarak ekonomiyi batırmasına rağmen oylarını arttırmıştır. Bunun nedeni teröre karşı olan tavrıdır. Bu seçim türkiyede bir şeyi çözdü, Vatan konusunda seçmen kararlı PKK'ya karşı tavır konusunda seçmen iradesini ortaya koymuştur. AKP'nin kazandığını gösteren bu tablo AKP'nin çıkmazda olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Ben bu seçimin bazı sorunları çözdüğünü ama bazı şeyleri ortada bıraktığını görüyorum. Çözülen şey teröre karşı olan tavırdır. Çözümsüz kalan şey ise AKP iktidarının ekonomideki çıkmazıdır.

CHP batıdaki neoliberal oylarıyla bir destek yapı HDP'ye ama güneydoğuda HDP kendi seçmeninden aldığı oyu alamamıştır. Kürt vatandaşlarımız HDP'den vazgeçiyor.

AKP'nin muhalifi Vatan Partisi. AKP'nin muhalefeti İyi Parti CHP değildir. İyi Parti ve CHP PKK'ya destek olarak muhalefet görevini terk etmiştir. Adı millet ittifakı ama HDP ile el ele vererek AKP'yi iktidara getiren bir ittifaktır.

CHP ve İyi Parti yönetimi Amerika'nın piyonudur.

Bu dersleri değerlerdirerek önümüzdeki döneme bakacağız. Atlantik tarafında olan HDP CHP İyi Parti kaybetti. Bütün basın PKK HDP'yi büyüttü. Basının da ders çıkartması gerekir. Türkiye buradan büyük kararlarla çıkacaktır. AKP iktidarı devam edemez. AKP iktidarını devirecek milli duruşun dönemi gelmiştir. Bunu yapacak olan da Vatan Partisi'dir."