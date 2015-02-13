Yüzbinlerce sürücüye faizli ceza kesildi

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)'nde 400 bin sürücüye kesilmesine rağmen gönderilmeyen 1 milyon 750 bin liralık cezaya her gün faiz işletildiği tespit edildi.



PTT Genel Müdürlüğü 2012 yılı hesap görüşmelerinde ortaya çıkan bilgilere göre kamyon şoförlerine de ceza kesildiği belirlendi. TIR'a ayrı, eklentisi olan dorsesine ayrı cezalar kesildiğini PTT Genel Müdür Vekili Özay Atbaş kabul etti. Kamyonculara 30 bin ile 80 bin lira arasında ceza gönderildiği PTT bürokratlarınca itiraf edildi.





En kısa mesafeye en yüksek ceza





Hasan Bozkurt'un Bugün gazetesinde yer alan haberine göre, komisyonda milletvekillerinin en çok şikayetçi olduğu konu HGS'nin kısa mesafeye en uzun mesafe cezası kesmesi oldu. Muhalefet milletvekilleri ceza örneğini de verdi. Buna göre İstanbul Çamlıca gişelerden kaçak geçiş yapmış bir sürücü Sultanbeyli gişelerden çıkış yapmış olsa bile normalde ödemesi gereken 1.80 liranın 11 katını değil, Anadolu otobanının en uzak ve son gişesi olan Ankara sınırındaki Akıncı gişesinden çıkış yapmış gibi 15 TL’nin 11 katını ödemek zorunda kalıyor.





Cezalar 1 sene bekliyor





Bu da cezanın miktarını tam 80 katı olan 165 TL’ye çıkartıyor. Bu uygulamanın çözülmesi teklif edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2013 yılında 10 milyon 463 bin aracın kaçak geçtiği gerekçesiyle 1 milyar 162 milyon TL para cezası kesildiği KİT Komisyonu'nda vekillere sunuldu. PTT Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca, 2014'te ise ne kadar ceza kesildiği bilgisini vermedi. Karaca, geçen yıl 400 bin kaçak geçiş için 1 milyon 750 bin liralık cezanın tebligatının beklediğini itiraf etti. Muhalefet milletvekilleri kurumların keyfi olarak cezaları 1 sene tebliğ etmediğini kaydederek faiz uygulandığına işaret etti. Faiz yüzünden 120 liralık cezanın 5 bin liraya ulaştığına dikkat çekildi.





100 kişi cezaları düzeltiyor





Otoyol ve Boğaz köprülerine kurulan HGS'nin 22 milyon dolara ihale edildiği ancak daha sonra devlete maliyetinin 100.4 milyon liraya ulaştığı vurgulandı. KİT Komisyonu üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, HSG'nin vatandaşların başına bela olduğunu söyledi. Şoförlere her gün binlerce ceza kesildiğine dikkat çeken Akar, "37 bin, 80 bin lira gibi cezalara çarptırmışsınız insanları" dedi. Akar'ın tepkisi üzerine söz alan PTT Genel Müdür Vekili Özay Atbaş, cezaları düzeltmek için Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 100 kişinin çalıştığını söyledi.





'Cezalar caydırıcılığın ötesinde yıkıcılığa geçti'





HGS'den AK Parti İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan'da şikayetçi oldu. KİT Komisyonu'nda konuşan Dalyan, "Arazide çok sıkıntı yaşıyoruz. HGS'den geçtiğim an öteki taraftan düzeltin diyorum. Karayolları PTT'ye PTT Karayolları’na yönlendiriyor. Ben Karayolları’nı tanımam. İnsanların yaşadığı sıkıntıyı çözün. Bu ceza problemini PTT'nin Karayolları’yla beraber çözmesi lazım" dedi. KİT Komisyonu Başkanı Hasan Fehmi Kinay, "Cezalar caydırıcılığın ötesinde yıkıcılığa geçti" diyerek komisyon olarak PTT ve karayollarının HGS'deki haksız cezaları çözmesi için teklif kararı aldıklarını söyledi.

