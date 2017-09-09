Yüzbaşı Murat Üçöz'ü şehit eden 4 terörist öldürüldü

HAKKARİ,(DHA) - HAKKARİ\'de geçen Haziran ayında, düzenledikleri roketli saldırıda Piyade Yüzbaşı Muraz Üçöz\'ü şehit den 4 PKK\'lı terörist, Buzul dağlarında yapılan hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Geçen 19 Haziran\'da Çukurca karayolunda askeri konvoyun Van\'a gelişi sırasında PKK\'lı teröristlerin roketli saldırısında 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz şehit oldu. Yüzbaşı Üçöz\'ü şehit eden 4 PKK\'lı teröristin Buzul dağları bölgesine Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan hava herakatıyla öldürüldüğü belirtildi.

Konuyla igili Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"09.09.2017 günü İlimiz Merkez Buzul Dağları bölgesinde SİHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu, SİHA ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceden Hakkari Çukurca yolunda askeri konvoya roketli saldırı ve Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz’ün şehit edilmesi olaylarının failleri olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

