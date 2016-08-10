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Yüzbaşı Murat Eren için yeniden yargılama başvurusu

Eren, “Atabeyler Davası” olarak bilinen dava kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

10 Ağustos 2016 19:00

Kamuoyunda "Atabeyler Davası" olarak bilinen dava kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası onanan müstafi Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Askeri Yargıtay'ın ardından şimdi de yerel mahkemeye yeniden yargılanma başvurusunda bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Eren’in avukatı Hüseyin Ersöz tarafından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 22 sayfalık dilekçede Murat Eren’in ‘FETÖ’ tarafından kurgulanarak, yargılanan kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerin tasfiyesini amaçlayan bir dava sürecine dahil edildiği belirtildi.

"Mahkemenizde ve Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi’nde mahkumiyet kararı veren hakimler ile temyiz incelemesinde görev alan yargıçlar FETÖ / PDY üyesi oldukları gerekçesiyle açığa alınmış, haklarında yakalama kararı çıkartılmış ve tutuklanmıştır" denilen dilekçede Boğaziçi Üniversitesi’nden alınan bilirkişi raporunda Eren’den ele geçtiği iddia edilen dijitallerin adli bilişim kurallarına, kanuna aykırı olarak el konulduğu ve suç uydurmak amacıyla bu delillere müdahale edildiğinin tespit edildiği vurgulandı. Dilekçenin sonunda yargılanmanın yenilenmesi ve infazın durdurulması istendi. Öte yandan dilekçede aynı davanın sanığı olan ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Yunis Akkaya’nın da yeniden yargılanması talep edildi.

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