Yüzbaşı lojmanında intihar etti

T24- Başbakan'a verilen Deniz Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir fuhuş çetesini konu alan mavi dosyada ismi geçen Deniz Yüzbaşı Doğan Akın, Heybeliada'daki lojmanında intihar etti.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tarafından geçtiğimiz 18 Ağustos’ta Başbakan Erdoğan’a Atatürk Havalimanı’nda mavi bir dosya sunuldu. Mavi dosyaya özel ilgi gösteren Başbakan dosyayı kendi elleriyle aracının bagajına koydu.

İddiaya göre, dosyanın içeriğinde İstanbul’da yürütülen çok gizli bir fuhuş çetesi operasyonuna ilişkin bilgiler yer alıyordu. Bir çetenin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli aralarında generallerin de bulunduğu çok sayıda önemli isme şantaj yapmak üzere fuhuş çetesi kurdurduğu ve elde ettiği görüntülerle önemli subaylara şantaj yaptığı bilgisi vardı. Dosyada ayrıca adı fuhuş operasyonuna karışan generallerin listesi de vardı.



Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu onlarca muvazzaf subay ve öğrenicinin ifadesi alındı. Soruşturma dosyasında geçtiğimiz yıl adı amirallere suikast dosyasında geçtiği için intihar eden Albay Ali Tatar’ın da ismi vardı. Tatar’ın ardından dosyada ismi bulunan bir subay daha önceki gün intihar etti. İsminin Başbakan’a verilen mavi dosyada geçtiği öğrenilen Yüzbaşı Doğan Akın Heybeliada’da bulunan lojmanlardaki dairesinde canına kıydı. Akın’ın daha önce amirallere suikast davası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin de alındığı öğrenildi.



İntihar eden Yüzbaşı Doğan İlhan'ın cenazesi toprağa verildi



Heybeliada Deniz Lisesi’nde görevli öğretmen Yüzbaşı Doğan İlhan'ın cenazesi, Sarıgazi Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Bazı yakınları İlhan’ın intiharının, amirallere suikast dosyasında ihbar mektubunda adının geçmesiyle ilgisinin olmadığını belirterek, eşinin kendisine boşanma davası açtığını ailevi nedenlerle intihar ettiğini söylediler.





Ergenekonda adı geçen 10 asker intihar etti

- Emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca (10 OCAK 2009) JİTEM’in eski Diyarbakır Bölge Komutanıydı.



- Özel Harekât Dairesi Başkanı Behçet Oktay (27 ŞUBAT 2009) Tabancasıyla aracında ölü bulundu.



- Kıdemli Yüzbaşı Olgun Ural (26 MART 2009) Eğitim Komutanlığı’nda görevliydi.



- Emekli Albay Belgütay Varımlı (21 KASIM 2009) İstanbul’da 9. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.



- Deniz Yarbay Ali Tatar (19 ARALIK 2009) Amirallere suikast soruşturmasında 9 gün tutuklu kaldıktan sonra 16 Aralık’ta serbest bırakılmıştı. Tekrar yakalama kararı çıkınca Tatar evinde intihar etti.



- Albay Berk Erdem (9 Şubat 2010) İzmir’de intihar etti.



- Üsteğmen Sema Koç (2 Mart 2010) GATA’da çalışan Koç (28), Ankara’da lojmanda canına kıydı.



- Üsteğmen İbrahim Ünal Sarıoğlu (13 Mart 2010)



- Uzman Çavuş Erdem Acar (16 Mart 2010) n Ast. Atakan Timuroğlu (23 Mart 2010)



