Yüzbaşı kendini feda etti

Siirt’te görevliyken mayına basması sonucu şehit düşen Piyade Yüzbaşı Çetin Ünsal, son yolculuğuna uğurlandı. Minik kızı Duru´yla törene katılan eşi Serap Ünsal, şehidin alyansını parmağına takıp son görevini yerine getirdi. Yüzbaşı Ünsal´ın, operasyon sırasında mayına bastığını farkettiği, çevresindeki askerleri uzaklaştırdıktan sonra ayağını çekince patlamanın meydana geldiği öğrenildi.



Siirt 3´üncü Komando Tugay Komutanlığı´nda görevli Piyade Yüzbaşı Çetin Ünsal (33), geçen 12 Nisan´da, Bestler Dereler Mevkisi´ndeki operasyon sırasında bastığı mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hemen Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alınan Ünsal, dün, şehit düştü. Aslen Balıkesirli olan Ünsal´ın, bankacı eşi Serap Ünsal´ın isteğiyle askeri törenin İzmir´de yapılmasına karar verildi. Yüzbaşı Ünsal için, Karşıyaka İlçesi´ndeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi´nde cuma namazı sonrası askeri tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, şehit Ünsal´ın eşi Serap, 3 yaşındaki kızı Duru, annesi Nurcihan, babası Necmettin, akrabaları, üst düzey rütbeli komutanlar ve vatandaşlar katıldı.



Çifte alyansla son görev



Gözyaşlarının dinmediği cenaze törenine Serap Ünsal´ın, şehit eşinin alyansını kendisininkinin yanına takarak katıldığı görüldü. Çifte alyansıyla eşinin arkasından gözyaşı döken Ünsal, ondan geriye kalan kızı Duru´ya sarılarak son görevini yerine getirdi. Minik Duru´nun da her şeyden habersiz çevresinde olup bitenleri izlemesi ve çevresindekilere ``Babamın fotoğrafı neden orada'' diye sorması yürekleri dağladı.



Şehidin annesi Nurcihan ve babası Necmettin Ünsal da, evlatlarının Türk bayrağına sarılı naaşına kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. ``Yavrum, kuzum, ben sensiz ne yaparım. Nereye gidiyorsun'' diyerek ağlayan anne Nurcihan Ünsal, yakınları tarafından güçlükle teskin edildi. Bazı vatandaşların da Türk bayraklarıyla katıldığı törende, Serap Ünsal, namazın kılınması sırasında en ön safta yer aldı.



Namazın kılınmasının ardından Ünsal´ın naaşı, top arabasına konuldu. Bu şekildeki saygı yürüyüşünün ardından Ünsal, son kez selamlanarak son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yüzbaşı Ünsal, Kadifekale Hava Şehitliği´nde toprağa verildi.



Çevresindekileri kurtardı



Operasyondan üç gün önce ailesiyle konuşan, 2 Mayıs günü de yeni yaşını kutlayacak olan Yüzbaşı Ünsal´ın, kahramanca şehit düştüğü ortaya çıktı. Emrindeki askerlerle birlikte operasyona çıkan Ünsal´ın, intikal sırasında üzerine bastığı mayını son anda farkettiği, çevresindekileri uzaklaştırdıktan sonra ayağını çekmesiyle patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Yüzbaşı Ünsal´ın bu şekilde kendisini feda etmesinin, yaralı olduğu sırada hastaneye ziyarete gelen silah arkadaşı askerler tarafından yakınlarına anlatıldığı kaydedildi.

