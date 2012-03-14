Yüz naklinin mimarları Köşk’e çıktı

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe ile ameliyatı yapan doktorlar Ömer Özkan ve eşi Özlenen Özkan'ı kabul etti. Gül, “Sizden daha büyük başarılar bekliyorum” dedi.

Rektör Kurtcephe'nin, Özkan'ın yüz nakli operasyonunu eşi Özlenen Özkan ile birlikte yaptığını belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Televizyonlardan sizi iyice tanıdık. Basın toplantılarınızı takip ettim, haberleri okudum'' dedi.

Özkan'ı başarılı nakil operasyonu dolayısıyla kutlayan Gül, ''Sizin başarınız bizim için de büyük gurur kaynağı oldu'' diye konuştu.

Ömer Özkan, Gül'ün sorusu üzerine nakil yapılan Uğur Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

'Daha büyük başarılar bekliyoruz'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtcephe, kabulün ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Gül'ün, son nakillerle Türkiye'nin imajına büyük katkıda bulunduklarını söylediğini kaydetti.

Kurtcephe, Gül'ün, ''Dünyada Türk halkına yönelik algıya önemli katkı yaptınız. Sağlık alanında Türkiye'yi dünyaya duyurdunuz. Bundan sonra daha başarılı işler yapacaksınız. Sizden daha büyük başarılar bekliyoruz'' dediğini aktardı.

Yüz nakli gerçekleştirilen Uğur Acar, çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır ve kadavradan alınan rahmin nakledildiği Derya Sert'i Cumhurbaşkanı Gül ile buluşturma projelerini paylaştıklarını dile getiren Kurtcephe, Cumhurbaşkanı Gül'ün öneriyi memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Antalya'ya gidecek

Kurtcephe, hem Türkiye'nin sağlıktaki başarısının dünya gündemine taşınması hem de Türkiye'de organ ve uzuv naklinin teşviki bakımından önem taşıyan proje için Gül'ün Antalya'ya gitmeyi planladığını söyledi.

Özkan: Bizi mutlu etti

Prof. Dr. Özkan da, Gül'ün kendilerini 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ağırladığını ve çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, yüz nakli haberini aldığında duyduğu mutluluğu kendileriyle paylaştığını aktaran Özkan, bundan sonraki çalışmaları konusunda da Gül'ün her türlü desteği vereceğini, kendisine düşen ne görev varsa yapacağını belirttiğini dile getirdi.

Özkan, ''Cumhurbaşkanı Gül'ün sıcak tavırları bizi mutlu etti. Yaklaşımı geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Bizi motive ediyor ve daha iyi şeyler yapmamız gerektiğini düşündürüyor. Ülkemiz için daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor'' diye konuştu.