Yüz nakline 'dışlanma' şartı





T24- Ağır bir hastalık ya da yaralanma sonucu yüz nakline ihtiyaç duyan hastaya, nakil ancak sosyal dışlanma şartıyla yapılacak. Hastanın yeni bir yüze kavuşması için, sahip olduğu görünümden dolayı ağır sosyal uzaklaşma yaşaması gerekecek.







Zaman'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, kol, bacak, yüz, saçlı deri, gırtlak ve ince bağırsak naklini içeren kompozit doku nakilleri ile ilgili uygunluk kriterlerini belirledi. Buna göre, bu tür yüz nakilleri ağır sosyal uzaklaşma veya dışlanmaya neden olan iyi huylu nedenlere bağlı cerrahi girişimler, yanık, travma ve kötü huylu nedenlere bağlı olmayan ağır yüz veya yüzle birlikte kafa derisinde belirgin şekil bozukluğu ve kalıcı biçimsel değişiklik hallerinde mümkün olabilecek. Yapılacak nakille en az ağız, burun ve göz kapağı bölgelerinden birinde fonksiyonel bir kazanım sağlanması amaçlanacak.



Hastada kararlılık, ameliyat sonrası için 2-4 yılı gözden çıkarma, 15-60 yaş arasında olma, başka bir hastalığı bulunmama, nakle neden olan olayın en az 6 ay önce meydana gelmesi, hastanın psikolojik ve mental durumunun uygun ve bağışıklık sistemini baskılayacak tedavi için elverişli olması koşulları da aranacak. Yüz ve deri nakli yapılamayacak hastalar ise şöyle:

"Tedavi için uyum sağlayamayanlar, coğrafi ve mali açıdan bağışıklık sistemini baskılama tedavisi yürütemeyenler, sıkı yüz rehabilitasyon programı takip edemeyenler, coğrafi nedenlerle yakın takibe alınamayanlar, son evre organ hastalığı bulunanlar, AIDS gibi kronik bağışıklık sistemi hastalığı saptananlar, kötü huylu tümör öyküsü olanlar, ruhsal bozukluk bulunanlar, iki gözünde de tam görme kaybı olanlar, aktif viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonu bulunanlar, alkol ve uyuşturucu bağımlıları, şeker ve bağ dokusu hastaları."

