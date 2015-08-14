Yüz nakli yapılan Turan Çolak evlendi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde, 2012’de tam yüz nakli operasyonu yapılan Turan Çolak, ’gönlümün prensesi’ dediği Bircan Baysal ile İzmir’in Kiraz İlçesi’nde evlendi.

Uşak’ta lise öğrencisi 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz’ın yüzü, AÜ Hastanesi’nde 15 Mayıs 2012’de yapılan ameliyatla Turan Çolak’a nakledildi. İzmir’in Kiraz İlçesi’nde yaşarken, 3.5 yaşında ocağa düşmesi sonucu yüzünün yanmasıyla hayatı değişen Çolak, bu ameliyatla Türkiye’nin 4’üncü, Akdeniz Üniversitesi’nin de 2’nci yüz nakillisi oldu.

Antalya'da yaşayacaklar

37 yaşındaki Turan Çolak, hastanede tanıştığı ve ’gönlümün prensesi’ dediği Bircan Baysal ile hafta başında İzmir’in Kiraz İlçesi’nde aile yakınlarının bulunduğu törenle evlendi. Sade nikah töreninin ardından önceki gün Antalya’ya gelen çift evlerine yerleşti. Yaşamlarına Antalya’da devam etme kararı aldıklarını söyleyen Turan Çolak’ın hastanedeki kontrolleri sürerken, Mardinli eşi Bircan Çolak’ın böbrek enfeksiyonu nedeniyle tedavisine aynı hastanede devam ediliyor.

Düğün Eylül'de

Sade nikah töreniyle evlendiklerini, düğünü 9 Eylül’de AÜ Sosyal Tesisleri’nde yapacaklarını belirten Turan Çolak, "Mardin’de mayıs ayında nişanlanmıştık. İzmir’deki nikahta gelinlik ve damatlık giymedik. Aile arasında yaptık. Fazla duyulmasını istemedik. Sevenlerimizin karşısına evlenerek çıktık. Mutluyuz, yuvamızı kurduk. Eşyalarımızı aldık. Her şey gönlümüze göre oldu. Eşimle çıktığımız bu yolda çok mutluyuz" diye konuştu.