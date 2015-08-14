T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüz nakli yapılan Turan Çolak evlendi

37 yaşındaki Turan Çolak, hastanede tanıştığı Bircan Baysal evlendi

14 Ağustos 2015 16:09

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde, 2012’de tam yüz nakli operasyonu yapılan Turan Çolak, ’gönlümün prensesi’ dediği Bircan Baysal ile İzmir’in Kiraz İlçesi’nde evlendi.

Uşak’ta lise öğrencisi 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz’ın yüzü, AÜ Hastanesi’nde 15 Mayıs 2012’de yapılan ameliyatla Turan Çolak’a nakledildi. İzmir’in Kiraz İlçesi’nde yaşarken, 3.5 yaşında ocağa düşmesi sonucu yüzünün yanmasıyla hayatı değişen Çolak, bu ameliyatla Türkiye’nin 4’üncü, Akdeniz Üniversitesi’nin de 2’nci yüz nakillisi oldu.

Antalya'da yaşayacaklar

37 yaşındaki Turan Çolak, hastanede tanıştığı ve ’gönlümün prensesi’ dediği Bircan Baysal ile hafta başında İzmir’in Kiraz İlçesi’nde aile yakınlarının bulunduğu törenle evlendi. Sade nikah töreninin ardından önceki gün Antalya’ya gelen çift evlerine yerleşti. Yaşamlarına Antalya’da devam etme kararı aldıklarını söyleyen Turan Çolak’ın hastanedeki kontrolleri sürerken, Mardinli eşi Bircan Çolak’ın böbrek enfeksiyonu nedeniyle tedavisine aynı hastanede devam ediliyor.

Turan Çolak 3,5 yaşındayken ocağa düşmesi sonucu yüzünü kaybetmişti

Düğün Eylül'de

Sade nikah töreniyle evlendiklerini, düğünü 9 Eylül’de AÜ Sosyal Tesisleri’nde yapacaklarını belirten Turan Çolak, "Mardin’de mayıs ayında nişanlanmıştık. İzmir’deki nikahta gelinlik ve damatlık giymedik. Aile arasında yaptık. Fazla duyulmasını istemedik. Sevenlerimizin karşısına evlenerek çıktık. Mutluyuz, yuvamızı kurduk. Eşyalarımızı aldık. Her şey gönlümüze göre oldu. Eşimle çıktığımız bu yolda çok mutluyuz" diye konuştu.

ETİKETLER

Yüz nakliTuran Çolakevlendiantalyaakdeniz üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24