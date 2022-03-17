Yüz nakli yapılan Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in (34) de olduğu öğrenildi.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.



Gözaltına alınan 10 şüphelinin 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)