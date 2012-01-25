Yüz nakli yapılan Acar iyileşiyor

T24- Türkiye’nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar’ın sağlık durumunun giderek iyileştiği bildirildi. Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, Uğur Acar'ın kendilerini, ''Hoş geldiniz'' diyerek karşıladığını belirterek “Sesi biraz boğuktu ama bizim için çok yeterliydi'' dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, ameliyattan sonra dördüncü günün de sorunsuz şekilde tamamlandığını anlattı. Yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özkan, ''Hoş geldin yeni hayatına Uğur demek isterken Uğur bizden önce davrandı ve bize 'Hoş geldiniz' dedi. Sesi biraz boğuktu, bizim için çok yeterliydi'' diye konuştu.



Uğur Acar'ın susadığını, acıktığını anlattığını söyleyen Özkan, her şeyin yolunda gittiğini, bir sorun yaşamadığını ifade etti.

Sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in kendilerini aradığını anlatan Özkan, ''Genelkurmay Başkanımız yurt dışındaymış. Kendisi bizi aramak istemiş ama mümkün olmamış. Bugün Ömer Hoca'yı aradı. 'İnşallah bu gazilerimiz için de bir ümit kapısı' şeklinde konuşmalarda bulundu'' dedi. Özkan, gaziler için iş birliği yapılabileceğini kaydetti.



Uğur Acar'ın sakallarının çıkması ile ilgili soruya ise Özkan, şu anda küçük ve tek tek sakalların olduğunu ancak birkaç gün sonra bu sakalların daha net görülebileceğini bildirdi. Uğur'un televizyonda kendisiyle ilgili yayınlanan haberleri izlemek istediğini ve moralinin çok iyi olduğunu dile getiren Özkan, ''Sanırım şu ana kadar televizyonda kendi yüzünü görmedi'' diye konuştu.



Ahmet Kaya'nın ailesinin Uğur Acar'ı ne zaman ziyaret edeceğine ilişkin soruya ise Özkan, yüzdeki ödemin biraz daha inmesini beklediklerini, yüz kendisine geldiğinde ziyarete izin vereceklerini kaydetti.



Kol nakli yapılan Atilla Kavdır'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu söyleyen Özkan, Kavdır'ın yoğun bakım ünitesinde birkaç gün daha izleneceğini bildirdi. Ailelerin, ''Uğur çıktı, Atilla hala yoğun bakımda'' şeklindeki endişelerinin yersiz olduğunu ifade eden Özkan, ''Atilla'nın organ transferleri daha büyük olduğu için onun yoğun bakımda kalması aslında olağan bir süreç. Endişeli olmalarına gerek yok. Her şey yolunda gidiyor'' dedi.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Geçici de Uğur'u psikiyatrik açıdan tedavi edeceklerini anlattı. Dün ve bugün Uğur'u ziyaret ettiğini belirten Geçici, şöyle konuştu:



''Dün konuşamıyordu, bugün kendini ifade edebiliyor. Şaka bile yaptı. Halini, hatırını sorduk, bunlara cevaplar verdi. Çok güzel ve net cevaplar verdi. Bu açıdan çok olumlu, kendisini çok iyi gördü. Şu anda herhangi bir problem, sıkıntı bildirmiyor. Bundan sonraki süreç daha iyileşirse, bu dönemi atlatırsa, sık görüşmelerle Uğur'u takip edeceğiz. Psikolojik açıdan hayata daha sıkı tutunması için elimizden geleni yapacağız.''



Uğur'un aynaya ne zaman bakacağı sorusuna ise Geçici, bu kararı Uğur ile birlikte vereceklerini bildirdi. Geçici, Uğur Acar'ın genel yapısı, hayatı sevmesi açısından şu anki durumunun çok iyi olduğunu vurguladı.