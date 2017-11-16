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Yüz nakilli Recep Sert, bin 500 lira borcunu ödemeyince tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile e

16 Kasım 2017 18:46

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA\'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, 1500 lira borcunu ödemediği için tutuklandı.
İnegöl İlçesi\'nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş almasıyla yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert\'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza\'nın yüz ve çenesi, Sert\'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye\'de yüz naklinde 5\'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi\'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl\'de evlendi. \'Hira Emine\' adını verdikleri bir kızları dünyaya gelen Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi\'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca ilçede eşinin adını verdiği Esma Waffle Kafe\'yi açtı.
Recep Sert, iddiaya göre, taahhüt ettiği borcunun 500\'er TL\'lik ilk 3 taksitini ödemeyince Bursa 10\'uncu İcra Dairesi\'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince \'Taahhüdü ihlal\' suçundan gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı. Recep Sert\'in bin 500 lira borcunu ödemesi halinde tahliye olacağı, aksi halde 3 ay hapis cezası yatacağı belirtildi.

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