Bakanlıktan 21 elektrik dağıtım şirketine 2 milyar 900 milyon TL 'aydınlatma' ödemesi

2021 yılında, yüz milyonlarca lira kâr elde eden 21 elektrik dağıtım şirketine “Genel Aydınlatma Ödemeleri” adı altında 3 milyar 611 bin 389 TL ödendiği ortaya çıktı. Dağıtım şirketlerine yapılan ek ödemenin 2 milyar 900 milyon TL'lik kısmının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılandığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 yılı verileri, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik, ‘Fahiş kazanç’ iddialarını doğruladı. 2014-2019 yılları arasında, mülkiyeti TEDAŞ’a ait trafolardan toplam 201 milyon 691 bin TL reklam ve kira geliri elde eden şirketlere 2021 yılında, “Genel Aydınlatma Ödemeleri” adı altında 3 milyar 611 bin 389 TL ödendiği bildirildi. Isparta’da yurttaşı karanlığa mahkûm eden elektrik dağıtım şirketinin bağlı olduğu Akdeniz Enerji, genel aydınlatma ödemelerinden en fazla pay alan şirketlerden oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sokak ve caddelerin aydınlatılması faaliyeti kapsamında elektrik şirketlerine ödenen paranın detaylarını paylaştı. Elektrik şirketlerine 2021 yılında yapılan 3,6 milyar TL’lik ödemenin 2,9 milyar TL’sinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 96,9 milyon TL’sinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 30,9 milyon TL’sinin ise İLBANK tarafından karşılandığı belirtildi.

En fazla pay alan şirketler

1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan toplam ödemeden elektrik şirketlerinin aldığı pay da açıklandı.

En fazla ödemeyi 347 milyon 599 bin TL ile Başkent Elektrik alırken aralarında Cengiz ve Kolin ortaklığı ile kurulan CK Akdeniz'in de olduğu fazla pay alan bazı şirketler ve aldıkları para şöyle sıralandı:

►Toroslar:346 milyon 285 bin TL

►Uludağ: 230 milyon 579 bin TL

►Boğaziçi:213 milyon 376 bin TL

►Yeşilırmak: 206 milyon 744 bin TL

►Akdeniz:193 milyon 727 bin TL