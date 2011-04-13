'Yüz kapamak İslami değil'

T24- İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, "İslam dininde, kadının yüzünü kapatması gerektiğine dair bir emir yoktur" dedi.

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, kadının yüzünü kapatmaya yönelik burka ve benzeri kıyafetlerin İslam hukuku ve geleneğiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Batı ülkelerinde burka giyenlerin sayısı çok az, bu nedenle bu konuda yasaklayıcı bir yasa çıkarılıp, konunun büyük bir mesele haline getirilmesini anlayamıyorum. Avrupa, özgürlükler kıtasından, özgürlükleri yasaklama kıtasına dönüşüyor" dedi.

ABD-İslam Dünyası Forumu sırasında düzenlenen basın toplantısında, Obama ile görüşmesine dair bilgiler veren İhsanoğlu, görüşmede Obama'nın, ABD'nin dünya genelindeki Müslümanların kaygılarına hasssasiyet gösterdiğini ve bu hassasiyetini karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde devam ettireceğini söylediğini bildirdi.

Obama'nın, Amerikan yönetiminin İKT ile sürekli diyalog ve güçlü iletişim hatları kurmaya yönelik istekliliğinden bahsettiğini belirten İhsanoğlu, Obama'nın ayrıca, çocuk felciyle mücadele, anne ve çocuk sağlığının korunması, hoşgörüsüzlükle mücadele ve diğer siyasi alanlar dahil olmak üzere ABD ile İKT arasındaki mevcut işbirliği ve diyaloğa dair takdirlerini dile getirdiğini anlattı.

İhsanoğlu, kendisinin de, Obama'ya, İKT'nin önemine dair açıklamaları ve Amerikan yönetiminin, Obama'nın Kahire konuşmasında ortaya koyduğu vizyona uygun olarak, İKT ve Müslüman dünyası ile geniş yelpazeyi içeren bir dizi konuda işbirliği içinde olma konusunda gösterdiği isteklilikten ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

Görüşmede, uluslararası arenadaki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden İhsanoğlu, İKT ile Amerikan yönetimi arasında yapıcı ve düzenli diyaloğun sürdürülmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

İKT yetkililerinden verilen bilgiye göre de, İhsanoğlu görüşmede Obama'ya, ABD ile İslam dünyası arasında sağlam ve sürdürülebilir ilerlemenin sağlanması için İsrail-Filistin meselesine adil ve kalıcı çözüm bulunmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.



"Burkanın İslam geleneğiyle ilgili yok"



İhsanoğlu, Fransa'daki peçe yasağına ilişkin bir soru üzerine, kadının yüzünü kapatmaya yönelik burka ve benzeri kıyafetlerin İslam hukuku ve geleneğiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "İslam dininde, kadının yüzünü kapatması gerektiğine dair bir emir yoktur" dedi.

Özellikle Batı ülkelerinde burka giyenlerin sayısının çok az olduğuna dikkati çeken İhsanoğlu, bu nedenle bu konuda yasaklayıcı bir yasa çıkarılıp, konunun büyük bir mesele haline getirilmesini anlamadığını söyledi. İhsanoğlu, "Avrupa, özgürlükler kıtasından, özgürlükleri yasaklama kıtasına dönüşüyor" eleştirisinde bulundu.

Ortadoğu ülkelerindeki halk hareketleriyle ilgili bir soru üzerine de İhsanoğlu, bu ülkelerdeki değişimlerin içeriden gelmesi, bu ülkelere dışarıdan üretilen çözümlerin empoze edilmemesi gerektiğini belirtti.

Radikal değişimler isteyen bu halkların, yıllardır içinde durdukları "tünelden ilk kez çıkmak" istediklerini kaydeden İhsanoğlu, "Tüm dünya bu insanlara yardım etmeli, ama yardımlar, içeriden yapılacak dönüşümleri kolaylaştırma yönünde olmalı, dışardan empoze olmamalı" dedi.

İhsanoğlu, ABD Başkanı Obama'nın Kahire ve Ankara'daki konuşmalarının, ABD ile Müslüman dünyası arasındaki ilişkilerde havayı olumlu yönde değiştirdiğini belirterek, Obama'nın, "ABD'nin İslam ile savaşta olmadığı" yönündeki sözlerinin çok önemli olduğunu ve çok olumlu bir anlayış yarattığını kaydetti.

İlk kez bir ABD Başkanının Müslüman dünyasına hitaben bu tarz bir dil kullandığını ifade eden İhsanoğlu, günümüzde ABD ile Müslüman dünyası arasındaki ilişkilerde ilerlemeler sağlandığını, İKT olarak ABD ile ortak programlar geliştirdiklerini anlattı.

İhsanoğlu, bu ilişkilerin geliştirilmesi yolunda şimdi daha da somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, ABD-İslam Dünyası Forumu'nun da iki taraf arasında daha iyi anlayışın oluşturulmasında önemli bir araç olduğunu sözlerine ekledi.