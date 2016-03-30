Yüz binlerce Suriyeliye 'yeni ev' aranıyor



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un konuşmasıyla açılacak konferansa 90 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kurumun temsilcisi katılıyor. Konferansta Suriyeli mültecilerin adil paylaşımı tartışılacak.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), önümüzdeki yıllarda özellikle zengin ülkeler olmak üzere yaklaşık 480 bin Suriyeli mültecinin kabul edilmesini hedefliyor.

Yarım milyona yakın Suriyeli dağıtılacak

Altıncı yılına giren Suriye'deki iç savaşta şimdiye kadar en az 270 bin kişi öldü. 4 milyon 800 bin kişi ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındı. Konferans böylece komşu ülkelere kaçan Suriyelilerin yüzde 10'luk kısmını başka ülkelere nakletmiş olacak.

Zenginler mültecilerin yüzde 1,39'unu kabul etti

Öte yandan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, zengin ülkelerin şimdiye kadar Suriyeli mültecilerin çok küçük bir bölümünü kabul ettiğini açıkladı. Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre 2013 yılından bu yana sadece 67 bin 100 Suriyeli nihai olarak zengin ülkelere kabul edildi. Bu rakam toplam Suriyeli mülteci sayısının yüzde 1,39'una tekabül ediyor.

Zengin ülkelere yüzde 10 çağrısı

Oxfam zengin ülkelere Suriyeli mültecilerin en az yüzde 10'unun statülü olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ekonomik durumuna göre gereğinden fazlasını yaparak en çok mülteci alan ülkelerin Almanya, Kanada ve Norveç olduğuna yer verilen Oxfam'ın açıklamasında Fransa'nın ise yükümlülüğünün sadece yüzde 4'ünü yerine getirdiği belirtildi.

'Lübnan ve Ürdün tek başına çekemez'

Oxfam, Lübnan nüfusunun beşte birinin Suriyeli olduğunu, bu oranın Ürdün'de ise yüzde 10'u bulduğunu duyurdu. Ekonomisi zayıf ve altyapısı gelişmemiş olan bu ülkelerin mültecilerin yükünü tek başına çekemeyeceğine de İngiliz yardım kuruluşunun açıklamasında yer verildi.