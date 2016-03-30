T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yüz binlerce Suriyeliye 'yeni ev' aranıyor

Suriyeli sığınmacıların ülkelere kabulünde küresel sorumluluğun paylaşımını hedefleyen uluslararası konferans, bugün Birleşmiş Milletler'in himayesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde başlıyor.

30 Mart 2016 12:21


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un konuşmasıyla açılacak konferansa 90 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kurumun temsilcisi katılıyor. Konferansta Suriyeli mültecilerin adil paylaşımı tartışılacak.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), önümüzdeki yıllarda özellikle zengin ülkeler olmak üzere yaklaşık 480 bin Suriyeli mültecinin kabul edilmesini hedefliyor.

Yarım milyona yakın Suriyeli dağıtılacak

Altıncı yılına giren Suriye'deki iç savaşta şimdiye kadar en az 270 bin kişi öldü. 4 milyon 800 bin kişi ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındı. Konferans böylece komşu ülkelere kaçan Suriyelilerin yüzde 10'luk kısmını başka ülkelere nakletmiş olacak.

Zenginler mültecilerin yüzde 1,39'unu kabul etti

Öte yandan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, zengin ülkelerin şimdiye kadar Suriyeli mültecilerin çok küçük bir bölümünü kabul ettiğini açıkladı. Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre 2013 yılından bu yana sadece 67 bin 100 Suriyeli nihai olarak zengin ülkelere kabul edildi. Bu rakam toplam Suriyeli mülteci sayısının yüzde 1,39'una tekabül ediyor.

Zengin ülkelere yüzde 10 çağrısı

Oxfam zengin ülkelere Suriyeli mültecilerin en az yüzde 10'unun statülü olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ekonomik durumuna göre gereğinden fazlasını yaparak en çok mülteci alan ülkelerin Almanya, Kanada ve Norveç olduğuna yer verilen Oxfam'ın açıklamasında Fransa'nın ise yükümlülüğünün sadece yüzde 4'ünü yerine getirdiği belirtildi.

'Lübnan ve Ürdün tek başına çekemez'

Oxfam, Lübnan nüfusunun beşte birinin Suriyeli olduğunu, bu oranın Ürdün'de ise yüzde 10'u bulduğunu duyurdu. Ekonomisi zayıf ve altyapısı gelişmemiş olan bu ülkelerin mültecilerin yükünü tek başına çekemeyeceğine de İngiliz yardım kuruluşunun açıklamasında yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeliBirleşmiş MilletlerCenevreGenel Sekreteri Ban MoonMülteciler Yüksek KomiserliğiYarımSuriyeTürkiye LübnanSuriyelilerinOxfamAlmanya KanadaNorveçFransaLübnanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/AG/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24