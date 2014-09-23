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Dünya
Deutsche Welle

'Yüz binlerce mülteci gelecek'

BM, Türkiye’nin IŞİD’in ilerlemesi nedeniyle 400 bin mültecinin daha geleceğini hesaba katması gerektiğini bildirdi.

23 Eylül 2014 19:13

Türkiye yeni bir mülteci akınıyla karşı karşıya. BM'den yapılan
açıklamaya göre,  IŞİD'in
ilerlemesi nedeniyle Türkiye'ye 400 bin Suriyeli mültecinin daha geleceği tahmin ediliyor.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir sözcüsü, Suriye'nin
kuzeyinde Türkiye sınırındaki
Kobani bölgesinde yaşayanların yanı sıra Suriye içinden de 200 bin kişinin geleceğinin
düşünüldüğünü kaydetti.
Şu ana dek 138 bin Kobanili sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.
İç savaşın yaşandığı Suriye‘de
Kobani, nispeten güvenli bir yer olarak görülüyordu. Türkiye'de
şu anda 1,5 milyon civarında Suriyeli mültecinin bulunduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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