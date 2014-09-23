'Yüz binlerce mülteci gelecek'

Türkiye yeni bir mülteci akınıyla karşı karşıya. BM'den yapılan

açıklamaya göre, IŞİD'in

ilerlemesi nedeniyle Türkiye'ye 400 bin Suriyeli mültecinin daha geleceği tahmin ediliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir sözcüsü, Suriye'nin

kuzeyinde Türkiye sınırındaki

Kobani bölgesinde yaşayanların yanı sıra Suriye içinden de 200 bin kişinin geleceğinin

düşünüldüğünü kaydetti.

Şu ana dek 138 bin Kobanili sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.

İç savaşın yaşandığı Suriye‘de

Kobani, nispeten güvenli bir yer olarak görülüyordu. Türkiye'de

şu anda 1,5 milyon civarında Suriyeli mültecinin bulunduğu belirtiliyor.

