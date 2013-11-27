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'Yüz binlerce gencimizi uzun sürelerle silah altına alma ihtiyacı kalmayabilir'

Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 'Nitelikli uzmanlardan oluşan bir ordu gerekli; böylece yüz binlerce genci uzun sürelerle silah altına alma ihtiyacı kalmaz' dedi

27 Kasım 2013 01:25

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bedelli Askerlik konusuyla ilgili kamuoyunda büyük bir talebin olduğunu görüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin eleman ihtiyacı elbette Genelkurmay Başkanlığı'mızın yaptığı/yapacağı çalışmalarla belirlenmektedir. Bununla birlikte kişisel görüşüm Türkiye 'de askerlik sisteminin bir revizyona ihtiyacı olduğu yönündedir. Nitelikli uzmanlardan oluşan, yüksek teknolojiyle donanmış ve yüksek savunma kabiliyeti olan bir ordu gereklidir. Bu çerçevede yüzbinlerce gencimizi uzun sürelerle silah altına alma ihtiyacı kalmaz ve gençlerimiz için askerlik süresi kısaltılabilir! Ve askerlik için bekleyen çok sayıda gencimiz için son bir kez daha bedelli düşünülebilir" dedi.
 
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askerlikbedelliNuman Kurtulmuş

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