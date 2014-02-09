'Yüz bin müdür değişecek yanlış, dört yılını doldurmuş olanlar değişecek'

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yüz bin okul müdürünün görev yerinin değiştirileceği iddialarıyla ilgili olarak, “Yüz bin müdür değişecek yanlış, müdürlükte dört yılını doldurmuş olanlar değişecek” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan, Milli Eğitim'de tüm üst düzey yönetim ve okul müdürlerinin değişeceği iddialarını Bakan Nabi Avcı'ya sordu.

Yalçın Doğan'ın Hürriyet'in bugünkü (9 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, "Bakan Avcı: ‘Yüz bin değil" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İnsan uzun yıllar aynı görevde kaldığı zaman, heyecanı azalıyor. Yapacaklarını ilk dört-beş yılda yapıyor, sonra motivasyonu bozuluyor.”

Bu sonuca nasıl varıyorsunuz?

“Kendimden biliyorum, on yıl başbakan danışmanlığı yaptım, insan kendini tekrar ediyor, değişiklik şart.”

Önceki akşam Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı arıyorum. Günün sorusu dershanelerle ilgili düzenlemeye eklenen madde. Yasa çıktığı anda, haberlere göre, yüz bin okul müdürü ile bakanlıkta bütün üst düzey yöneticilerin değiştirilmesini öngören madde.

Bekleyen çok

Bakan Avcı:

“Yok, o yanlış, tam rakamı bilmiyorum ama yüz bin müdür değişmiyor”.

Yüz bin olmasa da, çok sayıda müdür değişiyor, neden? Avcı:

“Müdürlük için bekleyen çok insan var. Yazılı sınavı ve mülakatı kazanmış, ama atayamıyoruz, yer yok. Buna karşılık, on beş-yirmi yıldır müdürlük yapanlar var”.

Avcı sürdürüyor:

“Öğretmenler var, eş durumundan aynı yere atanması gerekir, yer yok, atama yapılamıyor. Hele de, İstanbul ve Ankara’da kadrolar kilitlenmiş”.

Değiştirilen müdür ve yöneticiler ne olacak?

Nabi Avcı:

“Bakanlıkta bütün üst düzey yöneticiler değişmiyor. Ama değişenlerin mali ve özlük hakları elbette saklı kalacak”.

Dört artı dört

Müdürlük dört yılla sınırlanıyor. Bakan mantığı açıklıyor:

“Mesela, büyükelçilere bakıyoruz, onlar aynı yerde dört yıl kalıyor, sonra değişiyor. Eğitim sistemi 4+4+4 oldu. Bir müdür birinci sınıftan aldığı öğrenciyi dört yılda mezun etsin ama sonra yeni öğrencileri yeni müdür alsın”.

Bu mantıktan yola çıkan Bakan Avcı şu bilgiyi veriyor:

“Yüz bin müdür değişecek yanlış, müdürlükte dört yılını doldurmuş olanlar değişecek”.

Avcı değişecek okul müdürü sayısını sanıyorum önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.