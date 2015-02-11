Yuvraj'ın 3 bin dolara satılan spermleri için sıraya giriyorlar

Hindistan'ın kuzeyinde bir köyde üç katlı bir binanın önündeki avluda salınan Yuvraj isimli boğanın sahibi, boğanın spermlerini 500-600 doza ayırarak, 3 bin dolara satıyor.

Yuvraj arkaya doğru kıvrılan boynuzları, kadife gibi kürkü ve ince kuyruğuyla gösterişli bir hayvan. 450 kilo ağırlığında, yaklaşık 3 metre eninde, 1.70 metre boyunda. Her gün vitaminlerle zenginleştirilmiş 20 litre süt içiyor, 10 kg elma, bir o kadar da ot ve tahıl yiyor.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Haryana eyaletinde üç kuşaktan beri çiftçilik yapan bir ailenin üyesi olan 47 yaşındaki Singh'in, iki düzine sığırı var.

Ayrıca başka işler de yapıyor. Eşiyle birlikte yaşıyor. Otomobilleri, traktörleri, hizmetkârları var. Singh'in sahip olduğu en değerli şey ise, bir kriket yıldızının adını verdiği boğası Yuvraj.



Yuvraj, Hindistan'daki buffalo türlerinin en iyisi sayılan Murra boğalarından. Spermi de muhtemelen ülkedeki boğa spermlerinin en pahalısı. Bir boşalmada çıkan meni, 500-600 doza ayrılarak, toplam olarak yaklaşık 3 bin dolara alıcı buluyor.

Boğaya 1 milyon dolar teklif edildi

Yuvraj'ın sperminden satın almak için Hindistan'ın heryerinden tüccarlar akın ediyor.

Tüccarlar büyük paralar ödeyerek aldıkları spermleri Yuvraj kadar heybetli boğalar yetiştirmek isteyen çiftçilere satıyor.

Yuvraj aynı zamanda büyükbaş hayvan yarışmalarında da sahibine sürekli para ödülü kazandırıyor.



Tabii bu hayvanı satın almak isteyenler de eksik değil.

İki yıl önce Hyderabad kentinden bir işadamı sahibine bir milyon doların üzerinde para önermiş. Ama yeterli olmamış.

"Satmayı, ancak bunun üç kat fazlasına düşünebilirim. O paraya helikopter alırım" diyor Singh, ama biraz düşününce fikrini değiştiriyor: "Ailesinden ayırmak olur mu hiç? Onsuz yaşayabilir miyim ki?"