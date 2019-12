Yuvaya 'cemaat' uçar

T24 - Yuvaya Kitap Uçar” projesi dün Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından Haramidere’deki Toruim Alışveriş Merkezi içinde bulunan ve Gülen cemaatine ait olduğu ileri sürülen NT kitap-kırtasiye mağazasında yaşama geçirildi.



Törende konuşan Kavaf, “Projedeki kitaplar, çocukların milli, manevi ve ahlaki konularda duyarlı ve özgüven sahibi insanlar olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Yavrularımızda bir duyarlılık oluşacaktır” dedi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Törende konuşan SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış da “Bu güzel proje için hazırlanan kitapları Türkiye’deki tüm çocukların, hatta ebeveynlerin okuyabileceğini düşünüyorum” diye konuştu. SHÇEK ve yayınevleri arasında yapılan imza töreninin ardından Kavaf, projenin ilk kitaplarını satın aldı.



Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen yayınevleri “Yuvaya Kitap Uçar” projesi adı altında SHÇEK’e bağlı yuvalarda kalan 6-18 yaş çocuklara kitap dağıtacak. Dağıtılacak kitapların belirlenmesinde de Milli Eğitim Bakanlığı devre dışı bırakıldı. Protokolde adı geçen Muştu, Gonca ve Altın Burç yayınevlerinin kitaplarının çocuk ve gençlere yönelik dini kitaplar olması da dikkat çekti. Protokole imza atan ve kitapların dağıtılmasında sorumlu Işık Yayınevi Genel Müdürü Hasan Kahveci, Fethullah Gülen’i şirketlerinde “redaktör” olarak sigortalı göstermesiyle gündeme gelmişti.



Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü İsmail Barış ve Işık Yayınları Ticaret Genel Müdürü Hasan Kahveci tarafından imzalanan protokolle SHÇEK’e bağlı tüm yuva, yurt ve kuruluşlarda “Yuvaya Kitap Uçar” projesi adı altında kitap dağıtımları yapılacak. İmzalanan protokolde, “Toplanıp hediye edilecek kitaplar Muştu, Gonca ve Altın Burç Yayınları’ndan oluşacak. Işık Yayınevi, kitap satış mağazalarından Muştu, Gonca veya Altın Burç Yayınları’ndan alınacak her iki kitaptan perakende satış fiyatı düşük olan kitabın aynısını SHÇEK’e hediye edecek” ifadelerine yer verildi.





MEB devre dışı



Işık Yayınevleri söz konusu yayınevleri tarafından satılan her iki kitaptan birini yuvalara ulaştırmakla sorumlu olacak. Söz konusu yayınevleri çocuk ve gençlere yönelik dini kitaplar basıyor.



Proje kapsamında satışı yapılacak kitapların birer örneği de SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek ve genel müdürlük, kitapların “çocuk ve gençlere uygunluğu açısından” değerlendirmesini yapacak. Böylece çocuklara tavsiye edilen kitapların incelemelerini yapan MEB devre dışı bırakıldı. Projeyle ilgili her türlü reklam, tanıtım, duyuru, Işık Yayınevi tarafından yapılacak. Söz konusu kitap dağıtımının ciddi tutan gideri de Işık Yayınevi tarafından karşılanacak. Işık Yayınevi hediye edilecek kitapların değerlerini de KDV’siz olarak fatura edecek. SHÇEK, yayınevine kitaplar karşılığında bağış makbuzu verecek.





Yayınevleri ve dini kitapları



Muştu Yayınları’nın, “7. Sınıflar İçin 100 Hadis”, “Abdest Almayı Öğreniyorum”, “Bediüzzaman’ın Hayatı”, “Gençlere Nur Dersleri”, “Kuran Öğreniyorum Seti (6 Yaş)”, “Nurlardan Seçmeler-Said Nursi” gibi onlarca kitabı bulunuyor. Altın Burç Yayınları’nın da, “110 Soruda Yaratılış ve Evrim Tartışması”, “Çağın Ölüm Tuzakları”, “Kuran-ı Kerim’de Besinler ve Şifa”, gibi dini kitapları bulunuyor. Gonca Yayınları da ağırlıklı olarak dini masal ve hikâyeleri basıyor. Işık Yayınları da “Gülen Hareketi Farklı Seslerin Ahengi (Gülen Hareketi İncelemeleri)”, “Himmeti Milleti Olan İnsan - Fethullah Gülen”, “İbretlik Hatıralar (Fethullah Gülen’in Ruh Dünyasına Ayna)” gibi onlarca kitap ile Gülen’in tüm kitaplarını yayımlıyor.