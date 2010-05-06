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Yuvarlakçaylılar hala nöbette

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yuvarlakçay'da Hidroelektrik santralı (HES) yapımına karşı mücadele eden köylüler, nöbet tutmaya devam edeceklerini söy

06 Mayıs 2010 03:00

T24-  Bölgeye 3.5 megavatlık bir HES kurmayı planlayan Akfen Holding’in CEO’su “Çevreci tepkiler yüzünden Yuvarlakçay’a HES yapmaktan vazgeçtik” demişti. EPDK'ya resmen projenin çekilip çekilmediğini öğrenmek için başvuruda bulunan Yuvarlakçaylılar, Akfen'in projeden vazgeçtiğine dair resmi başvurusu olmadığını gördüler.


Ormanın içine kamp yaparak 3 Aralık’tan bugüne 150 gündür mücadele eden Pınar köyünden Dulkadir Yorulmaz ve köylülerin avukatı Berna Babaoğlu Ulutaş dün İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ulutaş, “EPDK’ya başvuruda bulunduk, Akfen’in resmen projeden vazgeçip geçmediğini araştırdık. Ancak böyle bir başvurunun olmadığını gördük” dedi.

‘Şükür duası edilecek’


Her mayıs ayının son pazar günü Yuvarlakçay’da geleneksel ‘şükür duası’ yapıldığını belirten Yorulmaz, bu yılki şükür duasının gündeminde HES olacağını belirtti: “Yuvarlakçay’da her sen adaklar kesiyoruz. Dualar ediyoruz. Bereket için yapıyoruz bunu. Ancak bu sene Yuvarlakçay’ın hiç kimseye peşkeş çekilmemesi için de dualar edilecek.” (Radikal)

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