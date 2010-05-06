Yuvarlakçaylılar hala nöbette

T24-

Ormanın içine kamp yaparak 3 Aralık’tan bugüne 150 gündür mücadele eden Pınar köyünden Dulkadir Yorulmaz ve köylülerin avukatı Berna Babaoğlu Ulutaş dün İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ulutaş, “EPDK’ya başvuruda bulunduk, Akfen’in resmen projeden vazgeçip geçmediğini araştırdık. Ancak böyle bir başvurunun olmadığını gördük” dedi.

‘Şükür duası edilecek’





Her mayıs ayının son pazar günü Yuvarlakçay’da geleneksel ‘şükür duası’ yapıldığını belirten Yorulmaz, bu yılki şükür duasının gündeminde HES olacağını belirtti: “Yuvarlakçay’da her sen adaklar kesiyoruz. Dualar ediyoruz. Bereket için yapıyoruz bunu. Ancak bu sene Yuvarlakçay’ın hiç kimseye peşkeş çekilmemesi için de dualar edilecek.” (Radikal)