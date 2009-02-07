Yuvada Kartal, dışarıda kuzu



Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu sezonki 8 deplasman maçından sadece 2'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu sezon ligde uzun süredir rakip sahada maç kazanamıyor.



Deplasmanlarda galip gelmekte zorlanan siyah-beyazlılar, lig maçlarında rakip sahadaki son galibiyetini, 19 Ekim 2008 tarihinde, Mustafa Denizli'nin göreve başladığı 7. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek elde etti.



Bu maçın ardından ligde deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan 3'ünü yitiren, 1'inde berabere kalan Beşiktaş, galibiyet yüzü görmedi.



Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon yaptığı 8 deplasman maçından sadece 2'sini kazanırken, 3'ünü yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.



Rakip sahadaki lig maçlarında toplam 10 gol atan ''Kara Kartallar'', kalelerinde ise 11 gol gördü.



Beşiktaş'ın bu sezon ligde deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



24.08.2008

Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3



14.09.2008

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0



27.09.2008

İBB Spor-Beşiktaş:1-1



19.10.2008

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-3



02.11.2008

Kayserispor-Beşiktaş:1-0



16.11.2008

Bursaspor-Beşiktaş: 0-0



29.11.2008

Fenerbahçe-Beşiktaş:2-1



21.12.2008

Galatasaray-Beşiktaş: 4-2

