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Yuvada Kartal, dışarıda kuzu

Beşiktaş, bu sezonki 8 deplasman maçından sadece 2'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

07 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu sezonki 8 deplasman maçından sadece 2'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu sezon ligde uzun süredir rakip sahada maç kazanamıyor.

Deplasmanlarda galip gelmekte zorlanan siyah-beyazlılar, lig maçlarında rakip sahadaki son galibiyetini, 19 Ekim 2008 tarihinde, Mustafa Denizli'nin göreve başladığı 7. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek elde etti.

Bu maçın ardından ligde deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan 3'ünü yitiren, 1'inde berabere kalan Beşiktaş, galibiyet yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon yaptığı 8 deplasman maçından sadece 2'sini kazanırken, 3'ünü yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Rakip sahadaki lig maçlarında toplam 10 gol atan ''Kara Kartallar'', kalelerinde ise 11 gol gördü.

Beşiktaş'ın bu sezon ligde deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

24.08.2008
Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3

14.09.2008
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

27.09.2008
İBB Spor-Beşiktaş:1-1

19.10.2008
Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-3

02.11.2008
Kayserispor-Beşiktaş:1-0

16.11.2008
Bursaspor-Beşiktaş: 0-0

29.11.2008
Fenerbahçe-Beşiktaş:2-1

21.12.2008
Galatasaray-Beşiktaş: 4-2

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