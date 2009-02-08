Yuvada Kartal ama...

MAÇTADAN DAKİKALAR

Yeni yıla hızlı bir giriş yapan, ligde ve kupada oynadığı 6 mçatan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş,Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Zorlu deplasmanda istediği futbolu sergileyemeyen siyah-beyazlılar, 0-0'lık sonuçla bu sezon başarısız bir grafik çizdiği dış saha performansına yeni bir kayıp daha ekledi.Konya Atatürk Stadı'ndaki maçın ilk yarısında iki takım da hücumda etkisizdi. Ev sahibi Konyaspor Veysel'le Beşiktaş defansını zorlarken, konuk ekip ise bu yarıdaki en ciddi pozisyonundan Yusuf ile yararlanamadı.Golsüz geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıya daha baskılı başlayan Beşiktaş, ilk 10 dakikada Bobo ve Gökhan Zan ile tehlikeler yarattı. Üst üste kazandığı serbest vuruşlarla rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlılar, bunlardan gol çıkartamadı ve 0-0'lık beraberliğe razı oldu.Bu sonuçla ligde 2 haftalık galibiyet serisi son bulan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda 4. kez berabere kaldı. 9 dış saha maçından sadece 2 galibiyet çıkaran siyah-beyazlı takım, haftayı 35 puanla kapattı ve zirveyle arsındaki puan farkı 6'ya çıktı.Stat: AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Ekrem KanKonyaspor: Jefferson, İsmail, Milos, Cihan, Da Silva, Kratochvil, Celalettin, Ayman, Poljac, Serhat, VeyselBeşiktaş: Hakan, Serdar Kurtuluş, Gökhan, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Tello, Sivok, Ernst, Yusuf, Bobo, Holosko (Dk. 43 Serdar Özkan)Turkcell Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.6. dakikada, Tello'nun ara pasında Holosko defansın arkasına sarktı. Kalesini terk eden Jefferson, ceza sahası dışına çıkarak topu uzaklaştırdı.10. dakikada, topla rakip ceza sahasına girmek isteyen Ernst, Ayman'ın faulüyle yerde kaldı. Tello'nun yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Jefferson'da kaldı.12. dakikada, Veysel'in soldan ceza sahasına ortasında kale önünde bekleyen Serhat Akın, topa dokunamayınca pozisyon sona erdi.18. dakikada, Poljac'ın ortasında Veysel topu kafayla ceza sahasında indirdi. Oluşan karambolde, Beşiktaş savunması, meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.29. dakikada, Holosko'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un sert vuruşunda defanstan seken topu kaleci kontrol etti.38. dakikada, Serhat, kendi yarı alanından taşıdığı topu, rakip ceza sahası içinde bekleyen Veysel'e bıraktı. Veysel'in yerden etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.