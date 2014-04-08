Yuvada kalan kızını ve iki kişiyi rehin aldı

Eskişehir'de 15 gün önce cezaevinden tahliye edildikten sonra 1.5 yaşındaki kızını verdiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ait yuvadan almak isteyen 26 yaşındaki Hasan Özcan, kızını, özel güvenlik görevlisini ve kadın öğretmeni bıçak tehdidi ile rehin aldı. Baba Hasan Özcan’a polisler biber gazı ile müdahale etti. Rehineleri bırakarak kendisini bir odaya kilitleyen Özcan, 4 sonra özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Eyüp Kelebek'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi’ndeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-6 yaş arası kimsesiz çocukların kaldığı Yunus Emre Yuvası’nda meydana geldi. Hasan Özcan, birlikte yaşadığı 17 yaşındaki M.E.’nin dünyaya gelen ve bakamayınca yuvaya verdiği 1.5 yaşındaki kızı E.Ö.’yü alıp evine götürmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen özel güvenlik görevlisini bıçakla tehdit eden Hasan Özcan yuvanın giriş kapısının camlarını kırdı.



Güvenlik görevlisinin boğazına bıçağı dayayıp çocuğunun getirilmesini isteyen Özcan, kızı ile birlikte gelen kadın öğretmeni de rehin aldı. İhbar üzerine gelen polisler, Hasan Özcan’dan rehineleri serbest bırakmasını istedi. Polisler daha sonra biber gazı sıkıp Özcan’ın çocuğunu, öğretmen ve özel güvenlik görevlisini kurtardı.

Özel harekat operasyon yaptı

Hasan Özcan, polislerin biber gazlı müdahalesinin ardından 9 çocuğun kaldığı odaların bulunduğu koridora kaçtı. Polisler çocukların odalarının olduğu koridorun arka taraftaki kapısını kilitledi. Özcan, bunun üzerine elinde bıçakla boş olan bir odaya girip kapıyı kilitledi.

Çocuk yuvasına, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin sıktığı biber gazından etkilenen Hasan Özcan’ın kızı E.Ö. ile birlikte 4 çocuk ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ikinci kattaki odalarda bulunan çocukların bir bölümünü itfaiyeye ait araçtaki merdiveni uzatarak binadan çıkardı.

Polislerin yaklaşık 4 saat süren çabalarına rağmen bulunduğu odadan çıkmayan Hasan Özcan, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yuvanın camını kırarken elinden hafif yaralanan Hasan Özcan, Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Özcan’ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu, bir suçtan dolayı da tutulduğu cezaevinden 15 gün kadar önce şartlı tahliye edildiği belirtildi.

Biber gazından etkilenerek hastaneye götürülen 4 çocuk tedavilerinin yapıldıktan sonra taburcu edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.