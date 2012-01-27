Yuvada çocuklara dışkılarını yalattı

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'Sadece söyledim'

Manisa’nın Turgutlu İlçesi’ndeki bir çocukevinde, altlarına kaçıran iki çocuğa dışkılarını yalattığı iddia edilen 26 yaşındaki bakıcı H.T. tutuklandı.Milliyet'te yer alan hebere göre olay, geçen hafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Çocukevleri Projesi kapsamında açılan ve 6 yaşındaki altı erkek çocuğun kaldığı Turgutlu Kartal Çocukevi’nde yaşandı. Burada yaklaşık iki yıldır bakıcı annelik yapan H.T.’nin, hastalığı sebebiyle altına kaçıran iki çocuğa kendi dışkılarını yalattığı iddia edildi.Olay, aynı çocukevinde görev yapan iki kadın personelin ihbarıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, H.T.’nin işine son verdi. Turgutlu Kaymakamı Nazmi Günlü de yaptığı açıklamada, iddia üzerine bakıcı anne H.T.’nin işine son verildiğini ve savcılığın talimatıyla tutuklandığını söyledi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Yılmaz da, olayın doğru olmadığını, çocuklara psikolojik şiddet uygulandığını belirtti. Çocukevleri Projesi’nin çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, “Çocuklarımızı yetiştirme yurdundan ev ortamına geçirmeyi hedefliyoruz, ancak bazı kendini bilmez insanlar, bu güzel projeleri böyle olaylarla karalıyor. H.T.’nin işine hemen son verildi. Bizimbilgimiz, altına kaçıran çocuklara, bağırılarak psikolojik şiddet uyguladığı yönünde” dedi.H.T.’nin ise çocuklara dışkılarını yalatmadığını, sadece korkutma amacıyla bunu yapacağını söylediğini, “Bir daha yaparsanız birbirinize kakalarınızı yalatırım” dediğini, fakat bunu yapmadığını söylediği iddia edildi.