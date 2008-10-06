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Spor

Yusuf'un milli takım sevinci

Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu ve takım kaptanı Yusuf Şimşek, (A) Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

06 Ekim 2008 03:00

Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu ve takım kaptanı Yusuf Şimşek, (A) Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yusuf Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'un dün akşam Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından, Milli Takım İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın isteği üzerine Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonla görüştüğünü söyledi.

"Fatih Terim ile telefonda görüştüm ve bana 'oğlum, sana ihtiyacım var' dedi" diyen Şimşek, yeniden A Milli Takım'a çağrıldığı için büyük mutluluk duyduğunu, ay-yıldızlı forma altında başarılı olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Milli Takım kampına bugün katılacağını vurgulayan Şimşek, "Milli Takım'a gitmemde kendi performansım kadar takım arkadaşlarımın, kulüpte iyi çalışmamı sağlayan herkesin payı var. Gerçekten Bursaspor'da çok iyi bir hava yakaladım. Tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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