Yusuf'ta sona doğru



Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Yusuf Şimşek, bordo-mavililerin kamp yaptığı Antalya'ya gitti. Bursaspor ile son görüşme bugün yapılacak.



Trabzonspor, Bursasporlu Yusuf Şimşek'in transferinde sona çok yaklaştı. Deneyimli futbolcu dün gece geç saatlerde bordo-mavililerin kamp yaptığı Antalya'ya gitti.



Trabzonspor'da oynamayı çok istediğini belirten Yusuf, kulüplerin anlaşması halinde yeni takımıyla hemen antrenmanala başlayacağını söyledi.



Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in Antalya'da Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile bir araya geleceği ve Yusuf'un transferine son noktayı koyacağı öğrenildi.



İki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Bordo-mavililer son olarak Bursaspor'a 750 bin Türk Lirası ve bir futbolcu teklif etmişti.

