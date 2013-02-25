Yusufeli, dünyanın en yüksek 3. barajı olacak

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaklaşık 40 yıldır yapılması beklenen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) temeli yarın atılacak.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi sözleşmesinin, 22 Ekim'de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile barajın inşaatını gerçekleştirecek konsorsiyumun lideri LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir arasında imzalanmasının ardından yıllardır süren belirsizlik sona erdi.

Çoruh Nehri üzerinede temeli 26 Şubat Salı günü, Bakan Eroğlu'nun da katılacağı törenle atılacak baraj, yerli imkanlarla yapılacak ilk baraj ve santral olma özelliğini taşıyor. Yusufeli Barajı ve HES'in denetimini DSİ yapacak.

Toplam depolama hacmi yaklaşık 2.2 milyar metreküp olacak baraj, Ankara'nın 6 yılda tükettiği su miktarı kadar su depolayacak. Yıllık bin 817 milyar kilowatsaat enerji üretilmesi planlanan Yusufeli Barajı ve HES sayesinde 750 bin konutluk elektrik ihtiyacı karşılanacak. Yaklaşık 486 milyon liraya mal olacak barajın 5 yılda kendini amorti ederek ülke ekonomisine yılda 330 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Eyfel kulesinden sadece 57 metre kısa olacak barajın inşaatında bin 200 kişinin çalışacağı tahmin ediliyor. Baraj, 270 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın 1980'li yıllarda başlayan bir proje olduğunu belirterek, ''Geçtiğimiz aylarda ilçemizin taşınacağı yerin belli olması ve imzalanan sözleşmenin ardından barajımızın temelini 26 Şubat'ta, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun katılımıyla atacağız'' dedi.

Yusufeli Barajı'nın ilçe halkı için yıllardır süren bir aşk hikayesine benzediğini söyleyen Aytekin, ''Oldu, olacak derken artık temelini atacağız. Baraj halkımıza bir yönüyle çok acı veren, bir yönüyle de heyecanlandıran bir yatırım. Çoruh Vadisi'nde yeni bir dünya kuruluyor. Eski dünya bizim yaşadığımız dünya idi. Tabii bu bizim birtakım değerlerimizi alıp götürüyor ama gelecek için, ülkemiz için yeni bir dünya kurulmuş olacak'' diye konuştu.

Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin en yüksek barajı olacağını ifade eden Aytekin, ''Deriner Barajı'ndan sonra ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine en büyük katkıyı yapacak. Tutacağı su kapasitesi bakımından da bu bölgenin en büyük barajı olacak. Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının ekonomik ömürlerini de uzatmış olacak'' dedi.

Aytekin, enerjinin önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, ''Baraj inşaatları bölgemizdeki işsizlik sorunu için ciddi şekilde çözüm oluşturdu. Yapılacak bu barajda da vatandaşlarımız büyük ölçüde istihdam edilecek. Burada kazanacakları tecrübeleri ülkenin değişik yerlerinde inşaat sektöründe değerlendirecekler. Bu, yöre halkı için büyük bir kazanım olacak. Baraj yapımının olumsuz tarafı ise belli yaşın üstünde olan insanlarımızın anıları, hatıraları, atalarının, dedelerinin, ninelerinin mezarlarının su altında kalacak olması'' diye konuştu.



Yusufeli Barajı ile 6 bin 850 nüfusun yaşadığı Yusufeli ilçesinin sular altında kalacağını kaydeden Aytekin, şunları söyledi:

''İlçemiz sular altında kalacağından dolayı yeni yerleşim yeri arıyorduk. Artık yeni yerleşim yerimiz de belli. Oraya taşınacağız. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan '21. yüzyılın ilçesini yapacağım' diyor ve bunu inşallah hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Baraj yaklaşık 16 köyü etkiliyor. 4 köy tamamen ortadan kalkıyor. Bire bir 15 bin nüfusu etkiliyor. Çoruh Vadisi'nde toprak yok, arazi yok. Dolayısıyla insanlar bu coğrafyada yaşarken zaten mağdurlar. Kamulaştırma aşamasında vatandaşlarımızı kırmadan, incitmeden yeni yerlerine yerleştireceğiz.''



Aytekin, Artvin'in yüzde 95'inin ormanlık ve dağlık alanlardan oluştuğunu ifade ederek, ''Yörede tarım faaliyetleri çok kısıtlı. Fakat Çoruh Vadisi üzerine yapılan ve yapılacak olan barajlarda balıkçılık gibi faaliyetler yapılabilecek. Bu da yöreye ayrı bir ekonomik katkı sağlayacak. Yarının Yusufeli'sini inşa ederken kafes balıkçılığını geliştirecek bir süreç yaşayacağız. Burada alternatif turizmi oluşturacağız. Su üstü sporlarına daha çok ağırlık vereceğiz. Artık burası enerji beldesinin yanında turizm beldesi de olacak. Artvin'in ve Yusufeli'nin geleceği enerjide, turizmde ve burada oluşacak göllerde olacak'' dedi.

Yusufeli Kaymakamı Cumhur Duran ise Türkiye enerji üretiminin önemli bir kısmını Çoruh Havzası enerji planıyla Yusufeli Barajı'nın karşılayacağını belirterek, ''Yusufeli Barajı inşallah bölge, ilçe ve ülke için hayırlı olur'' diye konuştu.

