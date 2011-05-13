Yusuf Ziya Özcan: Talebeler ÖSYM Başkanı'nın elini öpsün

T24 - YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan, YGS’deki şifre iddialarının ardından, şimdi de “rica” maili ile gündeme gelen ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir’e sahip çıktı. Savcılığın istediği soruşturma iznini vereceğini açıklayan Özcan “Krizi kötü yönetmiş olabilir” dediği Demir için “Çok düzgün bir adam, talebeler elini öpsünler” ifadesini kullandı.

Habertürk Gazetesi'nden Refika Karabacak'ın sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Özcan özetle şunları söyledi:



- Demir krizi çok kötü yönetmiş olabilir ama hiçbir çocuğun hakkı yenmediği için güvenilir bir sınavdır. Benim için hak yenmemiştir, imtihanın sahibi olarak beni ilgilendiren budur.



- KPSS’de Ünal Yarımağan bizi 2.5 hafta ‘Sonuç güvenilir, kimse bir şey sızdırmaz, adamlarım güvenilir’ deyip bekletti. ‘Getirin dağılımlara beraber bakalım’ dedik, zorladık yani. 350 adam tam puan yapıyor, bunlar karı-koca size garip gelmiyor mu? Dağılıma bir baktık, acayip bir zıplama var. ‘Hocam bu ne? Bizi neden bu kadar beklettin’ dedim. Yani kısacası bu (YGS) en temiz sınavdır.



'Artvin nasıl buldu'



- Kolay bir şifre ama kimse fark etmemiş, fark edilmesi mümkün değil. Ankara’da İstanbul’da İzmir’de bu kadar değerli hocalar şifreyi çözemiyorken nasıl olur da Artvin’de bir hoca bunu bulabilir.



- KPSS kazanmak için 10 bin Euro, TUS’u kazanabilmek için 70 bin lira vereceksiniz deniliyor. Bu küçük bir olay değil. Dışarıda rayiçler belirleniyor. Talebeler Ali Demir’in elini öpsünler ki, bizi dinleyip her şahsa özel kitapçık yaptı. Eğer olmasaydı binlerce kişi haksız yere birbirinin önüne geçecekti. Ali Demir düzgün bir adam. Basın Demir’i parçaladı.



Demir’e tavsiyemiz, değişim



- Ali Demir’in şahsi olarak bu olayda bir şeyi yok. ÖSYM’nin eski elemanlarıyla çalışıyor. Yıllardan beri bu işi yapan Meteksan firmasıyla çalışılıyor. Belki ikisini de değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bizim Ali Demir’e tavsiyemiz bu olur.