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Yusuf Ziya Özcan, Polonya Büyükelçisi oluyor

YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın yeni görevi belli oldu. Özcan Polonya Büyükelçisi olarak görev yapacak.

12 Şubat 2012 20:14

YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın yeni görevi belli oldu. Özcan Polonya Büyükelçisi olarak görev yapacak.


Yakında çıkacak kararname ile Yusuf Ziya Özcan dışarıdan atanan yedinci büyükelçi olacak. Özcan, Vatikan, Somali, Endonezya, Kenya, Moritanya, KKTC’ye atanan büyükelçilerin ardından Dışişleri Bakanlığı dışından göreve gelen yedinci büyükelçi olacak.


Daha önce de çeşitli ülkelere benzer büyükelçi atamaları yapılmıştı.

 

Dışişleri kökenli olmayan büyükelçiler


Vatikan'a tasavvuf, sufizm, din, etik gibi alanlarda çalışmaları bulunan Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Kenan Gürsoy atanmıştı.


Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi olan Tuncer Kayalar ise Dış Ticaret Müsteşarlığı kökenli.


'Afrika açılımı'' çerçevesinde çeşitli Afrika ülkelerine açılan büyükelçiliklerden biri olan Moritanya Büyükelçiliği'ne atanan Musa Kulaklıkaya ise ilk Novakşot Büyükelçisi unvanıyla tarihe geçmişti.


Bakanlık mensubu olmayan bir diğer bürokrat ise eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Halil İbrahim Akça. Uzun yıllar DPT bünyesinde kalkınma projeleri alanında çalışmalar yürüten Akça, Türkiye'nin KKTC Teknik Heyet Başkanlığı görevini yürütürken, 10 Şubat 2011'de çıkarılan kararnameyle Lefkoşa Büyükelçiliği'ne getirilmişti.


Yeryüzü Doktorları Derneği'nin İngiltere Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Cemalettin Kani Torun da Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'ne atanmıştı.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından TBMM’nin 22. döneminde Ak Parti İzmir Milletvekili olarak görev yapan Zekeriya Akçam, Türkiye’nin Jakarta Büyükelçisi olarak Endonezya’ya gitmişti.

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