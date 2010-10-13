Yusuf Ziya Özcan: Artık hırsızlar bulunsun, onları utandırmak istiyorum

T24 - Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) yaşanan kopya skandalında faillerin yaklaşık iki aydır bulunamaması YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ı çileden çıkardı. Binlerce insanın umutlarıyla oynayan faillerin bulunamamasından yakınan Özcan, “Artık hırsızlar bulunsun. Bulununca kamuoyunun önüne çıkarıp, insanları perişan eden bu hırsızları utandırmak istiyorum” dedi. Türbanla derslere alınmayan öğrencilerin kendisine başvurmasını isteyen YÖK Başkanı, başı açıklara da garanti verdi: Garanti ediyorum, başörtüsüz öğrenciler baskı görmeyecek





Özcan, KPSS’deki kopya olayıyla ilgili yürütülen soruşturmadaki son durum hakkında Hürriyet’e şunları söyledi: “Savcılık çok büyük bir titizlikle çalışıyor. Biz de YÖK olarak araştırmalarımıza devam ediyoruz. Nasıl üniversite sınavında kopya çeken ve çekilmesine yataklık eden çete, aylar sonra ortaya çıkarıldıysa, KPSS’deki hırsızların da ortaya çıkarılacağına inanıyorum. Zaten bu failleri bulamazsak yeniden inşa etmeye çalıştığımız ÖSYM’de güvenli bir yapı oluşturamayız. Tam ve yüksek puan alan adaylar ile onların bağlantılı olduğu kişiler takip ediliyor. Bağlantılarının neler olduğu bulunmaya çalışılıyor. Sürdüğümüz bütün bu izlerden çok yakın bir zamanda sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Savcılık daha doğru bilgilere sahip. Biz de sürekli karşılıklı bilgilendirme yapıyoruz. Şu an için tek amacım bu olayın aydınlanması. Bize güvenen insanların yüzünü kara çıkarmayacağız.”



Faillerden iz yok

800 bin kişinin devlet memuru olma hayallerinin çalındığı KPSS’yle ilgili yürütülen soruşturmada henüz faillere ulaşılacak delil elde edilemedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis, aylardır bilgisayarların incelenmesini beklerken, ÖSYM’deki işleyiş hakkında bilgi toplamaktan ileri gidilemedi.



Çay molası

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, dün Bursa’da, Türkiye’nin tek tasarım okulu olduğu bildirilen Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) akademik yıl açılış törenine katıldı. Özcan tören öncesi türbanlı kadınların servis ettiği çay içti. Özcan, bu okulda gerçekleştirilecek çalışmalarla sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin tasarım dünyasında söz sahibi olacağını düşündüğünü belirtti.

Başı açıklar Özcan’ın güvencesi altında!

Türbanla derslere alınmayan öğrencilerin kendisine başvurmasını isteyen YÖK Başkanı, başı açıklara da garanti verdi: Garanti ediyorum, başörtüsüz öğrenciler baskı görmeyecek

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Bursa’ya giden YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, gazetecilerin üniversitelerdeki başörtüsü serbestisi konusundaki sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin Selçuk Üniversitesi ve Trabzon KTÜ’de bazı başörtülü öğrencilerin sınıfa alınmaması, Aksaray Üniversitesi’nde ise ek yerleştirme için giden bir kız öğrencinin başörtüsü sebebiyle içeri alınmamasını hatırlatması üzerine Özcan şunları söyledi: “Bu tür ufak tefek olayların olması mümkündür. Ama bu durumdan şikayetçi olan öğrencilerimiz varsa derhal YÖK’e dilekçeyle başvurmaları lazım. Onu yapsınlar biz gerekeni yaparız.”



'Takdire şayan’

Özcan, “Başörtüsü sorunuyla ilgili sağ ve sol başka şeyler söyledi. İktidar ve muhalefetin farklı söylemleri oldu. Sonuçta varılan uzlaşıyı samimi buluyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Gayet samimi buluyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı pozisyon takdire şayandır. Gerçekten çok önemlidir. Herkesin pozisyonu fevkalade olumludur. Bu, bir defa insanların yükseköğrenim hakkıdır. Onu elinden kimse alamaz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bir başkasına nasıl giyinileceğini, hele hele 18 yaşını geçmiş insanlara, kız öğrencilere bunu söylemek onur kırıcı bir şeydir. İnsan onuruna aykırı bir şeydir. Herkes bu zeminde anlaştı zaten. Bundan sonra yapılması gereken şey liderlerin ’biz bu konuda anlaştık’ deyip halka duyurmalarıdır. Bu bir daha açıklanırsa güçlü pozisyonda oluruz diye düşünüyorum.”



Kılıçdaroğlu’na da söyledim

Başörtüsüz öğrencilere ‘mahalle baskısı’ yapılacağı söylemlerinin yersiz olduğunu da söyleyen YÖK Başkanı, Bu asla gerçekleşmez. Aynı şekilde başı açık öğrencilerde başörtülülere baskı yapmaz. Ben buna kefilim. Bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da söyledim. Garanti ediyorum, bugün başörtülü öğrencilerin girmesini sağlıyorsak, başörtüsüz öğrenciler de baskı görmeyecek, onlar bizim güvencemiz altındalar, hiç merak etmesinler” dedi.



Ayata arkadaşım

Özcan CHP’nin türban raporu konusunda YÖK’ten görüş alıp alınmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Hayır YÖK’ten görüş alınmadı. Sencer Bey, benim çok eski arkadaşımdır. Uzun yıllar beraber öğretim üyeliği yaptık. Bu, bir rapor değil, bilgi notu kabilindedir. Onun üzerinde çalıştığını söyledi. Henüz bitmiş bir şey değil. Ne yapılabileceğini konuştuk. Bize ’başörtülü öğrenciler için ne yapılabilir’ diye sordular. Madem partiler bu konuda anlaşacak, bize bir güvence gerekir. Yeter ki problem çözülsün.”