T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yusuf Ziya Cömert Yeni Şafak'a eski AA Müdürü'yle birlikte döndü

Yeni Şafak, yazar kadrosuna katılan 3 ismi bugünkü birinci sayfasından duyurdu

30 Aralık 2014 12:21

Kasım ayında Star Gazetesi'nin Yayın Yönetmenliği görevinden gönderilen Yusuf Ziya Cömert daha önce yazdığı Yeni Şafak gazetesinde döndü. Yeni Şafak, Cömert’le beraber aralık ayında Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nden istifa eden Kemal Öztürk ve Akşam gazetesi eski yazarı Hatem Ete’yi de kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni Şafak, yazar kadrosuna katılan 3 ismi bugünkü birinci sayfasından duyurdu.

Gazete, Anadolu Ajansı'ndan Aralık ayı başında istifa eden Kemal Öztürk'ün, Kasım ayında Star Gazetesi'nin Yayın Yönetmenliği görevinden gönderilen Yusuf Ziya Cömert'i ve Akşam gazetesi eski yazarı Hatem Ete'yi kadrosuna kattı.

Gazete, yeni yazarlarını bugünkü 1. sayfadan böyle duyurdu:


ETİKETLER

yeni şafakyusuf ziya cömertstaranadolu ajansıkemal öztürkgenel müdüraahatem eteakşamhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24