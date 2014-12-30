Yusuf Ziya Cömert Yeni Şafak'a eski AA Müdürü'yle birlikte döndü

Kasım ayında Star Gazetesi'nin Yayın Yönetmenliği görevinden gönderilen Yusuf Ziya Cömert daha önce yazdığı Yeni Şafak gazetesinde döndü. Yeni Şafak, Cömert’le beraber aralık ayında Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nden istifa eden Kemal Öztürk ve Akşam gazetesi eski yazarı Hatem Ete’yi de kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni Şafak, yazar kadrosuna katılan 3 ismi bugünkü birinci sayfasından duyurdu.

Gazete, Anadolu Ajansı'ndan Aralık ayı başında istifa eden Kemal Öztürk'ün, Kasım ayında Star Gazetesi'nin Yayın Yönetmenliği görevinden gönderilen Yusuf Ziya Cömert'i ve Akşam gazetesi eski yazarı Hatem Ete'yi kadrosuna kattı.

Gazete, yeni yazarlarını bugünkü 1. sayfadan böyle duyurdu:



