Yusuf Ziya Cömert Star gazetesine geçti

Yeni Şafak gazetesindeki genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılan Yusuf Ziya Cömert Star'da Genel Yayın Danışmanı olarak göreve başladı.

Medyatava'da yer alan Star Gazetesi'nin bugün yaptığı açıklama şöyle::

Türk basınında yazı işleri müdürlüğü, okur temsilciliği, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmeni olarak görev yapan usta gazeteci Yusuf Ziya Cömert, Genel Yayın Danışmanı olarak görev yapacağı STAR’da, köşe yazılarıyla da okurlarıyla buluşacak.



Yusuf Ziya Cömert kimdir?



1959’da Trabzon Şalpazarı’na bağlı Düzköy’de dünyaya gelen Cömert, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü. Bu okullara bir süre devam eden Cömert, İngilizce öğrenmek için Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde hazırlık sınıfına geçti.

Gazeteciliğe, Zaman Gazetesi’nin kuruluş döneminde başlayan Cömert, Kayıtlar Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü, İzlenim Dergisi’nde Yayın Yönetmenliği, Yeni Şafak Gazetesi’nde Genel Yayın Koordinatörlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu, köşe yazıları yazdı; aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi’nin okur temsilciliği yaptı. Son olarak Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevini yürüten Cömert, bundan sonra okurlarıyla Star’da buluşacak.