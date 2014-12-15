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Yusuf Yerkel'in tekmesi yılın fotoğrafları arasında

Soma maden faciasından sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşavirliğini yapan Yusuf Yerkel'in madenci yakınına attığı tekme, ABD basınında yer aldı

15 Aralık 2014 21:38

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Yusuf Yerkel’in Somalı bir vatandaşa attığı tekme, the Wall Street Journal tarafından hazırlanan “Fotoğraflarla 2014 yılı” isimli galeride yer aldı.

Fotoğrafın altına "Müşavir, Erdoğan’ın yüzlerce insanın ölümüne neden olan Soma maden faciasından dolayı ziyaret ettiği bölgede bir göstericiyi tekmeledi" diye not düşen gazete, ziyaret sürecinde Başbakan’ın konvoyunun göstericiler tarafından yuhalandığına ve göstericiler arasında Başbakan istifa sesleri çıktığına değindi.

 

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