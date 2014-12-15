Yusuf Yerkel'in tekmesi yılın fotoğrafları arasında

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Yusuf Yerkel’in Somalı bir vatandaşa attığı tekme, the Wall Street Journal tarafından hazırlanan “Fotoğraflarla 2014 yılı” isimli galeride yer aldı.

Fotoğrafın altına "Müşavir, Erdoğan’ın yüzlerce insanın ölümüne neden olan Soma maden faciasından dolayı ziyaret ettiği bölgede bir göstericiyi tekmeledi" diye not düşen gazete, ziyaret sürecinde Başbakan’ın konvoyunun göstericiler tarafından yuhalandığına ve göstericiler arasında Başbakan istifa sesleri çıktığına değindi.