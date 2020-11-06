Yusuf Yazıcı, yaptığı hat-trickle Avrupa Ligi'nde geceye damga vurdu

Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında hat-trick yaptı ve takımı deplasmanda 3-0 galip gelirken, galibiyetin mimarı oldu.

Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.

Yusuf, aynı zamanda San Siro'da Rivaldo'dan (2000-01) sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Yazıcı, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Maçın ardından Yusuf'tan övgüyle söz eden Lille'nin teknik direktörü Christophe Galtier, "Yusuf, uluslararası seviyede bir oyuncu. Geçen seneki çalışmalarının meyvesini alıyoruz. Oldukça rekabetçi bir oyuncu ve rekabeti seviyor." ifadelerini kullandı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, "Yusuf Yazıcı, bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.