Yusuf Yazıcı'ya Arsenal kancası

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya talip olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmak isteyen Arsenal, Yusuf Yazıcı'da karar kıldı. Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.

Haberde Yusuf'un bu sezon gösterdiği performans övülürken Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve Milan karşısında yaptığı hat tricklerden bahsedildi.

Trabzonspor'a satıştan pay

Arsenal'in Yusuf Yazıcı için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Eğer, yıldız isim 60 milyon euroya satılırsa Lille Kulübü, anlaşma gereği 20’lik payı Trabzonspor’a vermek zorunda. Ki, bu da 12 milyon euro demek.

Geçen gün Fransız basınında yer alan haberde Lille'nin mali kriz nedeniyle piyasa değeri yüksek futbolcuları elinden çıkaracağı ve bu oyuncuların içinde milli futbolcumuzun da yer aldığı iddia edilmişti.

36 maçta 14 gol

Bu sezon Lille'de gol yollarında etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı 36 maçta 14 gol kaydetti.