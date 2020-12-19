Yusuf Yazıcı'ya Arsenal kancası

Ligue 1'de yaşanan yayıncı krizi sonrası takımların ekonomik anlamda sıkıntılar yaşaması beklenirken İngiltere Premier Lig ekipleri de transfer adına gözlerini Fransa'ya çevirdi. Transfer listenin başındaki isimler arasında Lille forması giyen Yusuf Yazıcı yer alıyor.

Fransa Ligue 1'de yayıncı krizi yaşanıyor. Ligue 1'in yayın anlaşması iptal olmuş durumda. İspanyol Mediapro şirketi, geçtiğimiz hafta Ligue 1 yayınları için 4 senelik 2.75 milyar Pound tutarındaki sözleşmesini feshetti.

Canal Plus, Ligue 1 yayınlarının haklarını almak adına görüşmelerde bulunsa da Mediapro'nun daha önceden anlaşmış olduğu tutara çıkmayacağı ve arada kalan farkı da birçok kulübün oyuncu satışıyla kapatmayı planladığı aktarılıyor. Yayın anlaşmasındaki değişimin Katar destekli PSG dışında birçok takımı ciddi sıkıntıya itmesi bekleniyor.

Arsenal istiyor

Zaten Fransız kulüpleri, geçtiğimiz sezonun yarıda kesilmesi ile maddi anlamda önemli bir kayıp yaşamışlardı ki yayıncı değişimiyle bunun artması bekleniyor.

Daily Mail'e göre İngiliz kulüplerinin talepte bulunacağı oyuncuların başında milli yıldız Yusuf Yazıcı geliyor. Lille formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı'yı özellikle Arsenal'in istediği belirtilmekteydi.

Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Jonathan Bamba da Lille'den transfer adına hedefte olan isimlerden.

Bu iki ismin yanı sıra da Arsenal ve Newcastle'ın Reims'ın Senegalli forveti Boulaye Dia'yı istedikleri aktarılmakta.