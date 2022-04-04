Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'ne ayın oyuncusu seçildi

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı gösterdiği performans ile ayın oyuncusu seçildi.

CSKA Moskova son lig maçı olan Ural karşısında Yusuf Yazıcı'nın 90+4'üncü dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.



Devre arasında Fransız Lille takımından kiralık olarak gelen ve Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı gol sayısını 7'ye yükseltti. Gösterdiği bu başarılı performansın ardından milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Ligi'nde ayın oyuncusu seçildi.

Trabzonspor 2.4 milyon Euro kazanacak

Rusya'da başarılı maçlar çıkaran Yusuf için Trabzonspor Lille'e sattığında sonraki satıştan pay maddesi de ekletmişti. Milli yıldızın 12 milyon Euro bedelle CSKA Moskova'ya imza atması halinde bordo-mavililerin kasasına 2.4 milyon Euro girmiş olacak. Trabzonspor milli yıldızı 17,5 milyon euroya Lille'e göndermişti. CSKA Moskova'nın transferi gerçekleştirmesi halinde Bordo-Mavililerin Yusuf Yazıcı transferinden kasasına giren toplam yaklaşık 20 milyon Euroyu bulacak.