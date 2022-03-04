Yusuf Yazıcı, Rusya'dan ayrılıyor, Trabzonspor devrede

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında pek çok yabancı sporcu ülkeden ayrılma kararı aldı. Bonservisi Lille'de olan Yusuf Yazıcı'nın da Türkiye'ye dönme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yusuf'un satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor'un kulübü Lille ile temas kurduğu ve 25 yaşındaki eski futbolcusu ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.

Fransız ekibi Trabzonspor'a verdiği cevapta kararı Yusuf Yazıcı'ya bıraktığını söyledi. Eğer Yusuf Rusya'dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi. Lille'e dönüşünün ardınan eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor'a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği belirtildi.

Sezon başında CSKA'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, ilk maçında Spartak Moskova derbisinde frikikten fileleri havalandırdı. Sonraki kupa maçında ise 2 asist yaptı.