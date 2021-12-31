Yusuf Yazıcı'nın menajerlik şirketinden transfer açıklaması

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması fiyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın menajerlik şirketi Rus basınına transfer açıklaması yaptı.

Futbolcu danışman şirketi Asportsmanagaement, Metaratings'e yaptığı açıklamayla CSKA Moskova'nın yıldız futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı.

Açıklamada, "CSKA Moskova Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Bu doğru. Ancak başka kulüplerden de teklifler var. Yusuf Yazıcı'nın Rusya'ya transferini şu anda göz ardı etmiyoruz. Ancak kesin bir şey yok. Durumun nasıl gelişeceğini gözlemleyip değerlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille'de ne yaptı?

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımda süre almakta zorlanıyor.

21 maçta 595 dakika sahada kalan Yusuf, 1 gol ve 1 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun bonservis bedeli 15 milyon Euro şeklinde belirtiliyor.