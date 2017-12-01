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Spor

Yusuf Yazıcı, kazada yaralananlara yardım etti

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda spor salonuna giden öğrenci grubuna çarptı

01 Aralık 2017 18:46

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda spor salonuna giden öğrenci grubuna çarptı. Kazada 7 lise öğrencisi ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, o sırada yoldan geçen Trabzonsporlu milli futbolcu Yusuf Yazıcı da yaralılara yapılan ilk müdahaleye yardımcı oldu.
Kaza, Üniversite mahallesi, Ahmet Suat Özyazıcı caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, o sırada çevredeki çok amaçlı spor salonuna gitmek üzere yolda yürüyen Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı. Kazada o sırada yoldan geçmekte olan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı ve çevredeki sürücüler yaralılara ilk müdahalede bulundu, ambulans istedi. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücü ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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