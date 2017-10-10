Yusuf Yazıcı: Genç jenerasyon olarak ümit veriyoruz

Milli Takım oyuncusu Yusuf Yazıcı berabere kaldıkları Finlandiya maçı sonrası, "Genç jenerasyon olarak ümit veriyoruz" dedi.

Dünya Kupası’na katılma şansını kaybeden Milli Takım, gruptaki son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan ve 75. dakikada yerini Emre Mor’a bırakan Yusuf Yazıcı, maçın sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor’da forma giyen genç futbolcunun açıklamaları şöyle:

‘’Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik ediyorum. Biz ise çok üzgünüz, halkımızı anlıyoruz. Biz de çok istedik ama olmadı. Dünya Kupası’na gidemediğimiz için üzgünüz. Takım olarak top bizdeydi. Oyunun geneline hâkimdik ama çok şanssız goller yedik. Önümüzde uluslararası maçlar var. Genç jenerasyon olarak ümit verdiğimizi düşünüyorum. Kendimizi geliştirip turnuvalara katılmak istiyoruz. Takımdaki ağabeylerimizden tecrübe kazanıyoruz. ‘’Bizim jenerasyonumuz bitiyor sizinki başlıyor, bizim hatalarımızı yapmayın’’ diyorlar, bize yardım ediyorlar’’