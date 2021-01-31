Yusuf Yazıcı attı, Lille liderliğe yükseldi

Fransa Ligue 1’de Lille'in Dijon’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 70 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, takımının galibiyet golünü kaydetti. Bu sonuçla beraber Lille, ligde liderliğe yükseldi.
Haftaya averajla ikinci sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını altıya çıkardı.
Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.