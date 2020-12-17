Yusuf Yazıcı atıyor, Lille kazanıyor

Fransa Ligue 1'de 15. hafta mücadelesinde Dijon'a konuk olan Lille karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılırken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü kaydederken asist Zeki Çelik'ten geldi.

Fransa Ligue 1’den lideri Lille, milli futbolcularımızla kazanmaya devam ediyor. Ligde 15. hafta mücadelesinde Dijon’u ağırlayan Lille, 2-0 kazandı.

Maçın 19. dakikasında Yusuf Yazıcı’nın golünde asist Zeki Çelik’ten gelirken, Lille’in ikinci golünü 90+3’te Timothy Weah kaydetti. Yusuf Yazıcı bu golle ligdeki gol sayısını 5'e yükseltmiş oldu.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 84. dakikada oyundan alınırken, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Lider Lille bu sonuçla puanını 32 yaptı. Son sırada bulunan Dijon ise 9 puanda kaldı.

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