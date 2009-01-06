Yusuf transferi yattı



Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Yusuf Şimşek'in transferi konusunda Bursaspor ile anlaşamadıklarını açıkladı.



Trabzonspor, Bursaspor ile Yusuf Şimşek'in transferi konusunda yaptığı görüşmeden olumlu bir sonuç alamadı.



Bordo-mavili kulübün, Bursaspor ile Yusuf'un transferi için masaya oturduğu, ancak tarafların anlaşma sağlayamadıkları bildirildi.



Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, görüşmeye ilişkin olarak, ''Bu transfer olmadı. Olması da mümkün görünmüyor. Transferi dondurduk'' dedi.



Tecrübeli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da oynamayı çok istediğini, kulüplerin anlaşması halinde yeni takımıyla hemen antrenmanlara başlayacağını söyledi.

