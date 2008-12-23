Yusuf Trabzon'a yakın



Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Bursaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf'un bordo-mavili takımda forma giymek için 'evet' dediğini, kulübü ile yapılan görüşmelerin de olumlu gittiğini söyledi.



Turkcell Süper Lig'e verilen araya 2. sırada giren Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili kulübün, Bursaspor'un orta alan oyuncusu Yusuf Şimşek'in yanı sıra yurt dışından bir sol kanat oyuncusu konusunda görüşmelerinin bulunduğu öğrenildi.



Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Yusuf ile konuştuklarını ve bu futbolcunun ''Trabzonspor'da oynarım'' dediğini belirterek, ''Yusuf, Bursaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Bu transferin gerçekleşmesi için Bursaspor'un evet demesi lazım. Bursaspor kulübü evet derse transfer gerçekleşebilir. Şu ana kadar görüşmeler olumlu gidiyor. Ancak bu transfer bitmeden bir şey demek doğru değil'' şeklinde konuştu.



Yener, Yusuf'un yaşı nedeniyle bazı taraftarların bu futbolcunun transferine karşı çıkmasına ilişkin ise ''Futbolcu transferinde değişik faktörler var. Trabzonspor'un devre arasında Yusuf'un mevkisinde bir oyuncu bulması zor. Özellikle bu mevkiye yabancı oyuncu bulmak zor. Burayı bir yerli futbolcuyla kapatma ihtiyacımız var. Buna Türkiye'de uyan en iyi oyunculardan biri Yusuf'' dedi.



Devre arasında transfer yapmanın zor olduğunu kaydeden Yener, Yusuf'un haricinde bir de sol kanata forvete yönelik oyuncu düşündüklerini, onun haricinde oyuncu düşünmediklerini sözlerine ekledi.

