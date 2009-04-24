T24 LogoT24 Logo
Spor

Yusuf, Sivok ve Holosko yarıda bıraktı

24 Nisan 2009 18:19


Beşiktaş, Turkcell Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Denizli nezaretindeki idmana koşu çalışmalarıyla başlayan Siyah Beyazlılar bir süre ayak tenisi oynadı. Siyah beyazlı takım son olarak çift kalede taktik idmanı yaparak günü tamamladı.

Sağ arka adalesinde çekme olan Yusuf, sol üst adalesinde ağrıları bulunan Sivok ve sağ ayak bileğine darbe alan Holosko çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavilerine hemen başlanan futbolcuların durumuna yarın karar verilecek.

Çalışmaya tedavisine devam edilen Nobre ile Bobo ise katılmadı. Kulüp Doktoru Devrim Urgun, Bobo'nun Ankaraspor maçında ayağına darbe aldığını ve sonrasında ödem oluştuğunu belirtti.

Beşiktaş, Eskişehirspor hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24