Yusuf, Sivok ve Holosko yarıda bıraktı



Beşiktaş, Turkcell Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.



Teknik Direktör Mustafa Denizli nezaretindeki idmana koşu çalışmalarıyla başlayan Siyah Beyazlılar bir süre ayak tenisi oynadı. Siyah beyazlı takım son olarak çift kalede taktik idmanı yaparak günü tamamladı.



Sağ arka adalesinde çekme olan Yusuf, sol üst adalesinde ağrıları bulunan Sivok ve sağ ayak bileğine darbe alan Holosko çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavilerine hemen başlanan futbolcuların durumuna yarın karar verilecek.



Çalışmaya tedavisine devam edilen Nobre ile Bobo ise katılmadı. Kulüp Doktoru Devrim Urgun, Bobo'nun Ankaraspor maçında ayağına darbe aldığını ve sonrasında ödem oluştuğunu belirtti.



Beşiktaş, Eskişehirspor hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.





